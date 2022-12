Rafael "Mini Man" Pereira vai representar a CM System no Spartacus MMA - (Foto: Arquivo pessoal)

Rafael "Mini Man" Pereira vai representar a CM System no Spartacus MMA (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 08/12/2022 18:00 | Atualizado 08/12/2022 18:24

O lutador Rafael “Mini Man” Pereira, da CM System, busca manter a boa fase na carreira. O mineiro, de 25 anos, tenta a sua terceira vitória consecutiva, e a chance será na 25ª edição do Spartacus MMA, no dia 17 de dezembro, em São Paulo, contra o compatriota Roberto de Souza “Hand of Stone”.



"O Rafael é um lutador muito agressivo e sabe jogar estrategicamente. Ele está em um momento muito bom da carreira. Estamos confiantes. Apesar de termos um adversário muito duro pela frente, tenho certeza de que conseguiremos nocaute ou finalização", disse o técnico Cristiano Marcello, da CM System.