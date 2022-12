Jungle Fight 113 consagrou dois novos campeões, enquanto um manteve o cinturão - (Foto: Divulgação Jungle Fight)

Publicado 12/12/2022 12:00 | Atualizado 12/12/2022 12:52

Bruno "Guerra" Fontes (CE) venceu Willian Colorado (SE) por finalização (Foto: Divulgação Jungle Fight)

O Jungle Fight encerrou a temporada de 2022 com chave de ouro. Em sua 113ª edição, realizada neste domingo, 11, o maior evento de MMA da América Latina coroou dois novos campeões em três disputas de cinturão. O único que ratificou o posto foi o paulista radicado no Ceará Bruno “Guerra” Fontes.Campeão dos penas, ele manteve o cinturão em uma disputa equilibrada contra o ex-duplo campeão peso-pena e galo Willian Colorado, de Sergipe. Apesar de um combate no qual ambos tiveram bons momentos, “Guerra” se mostrou superior na maior parte do tempo e coroou a atuação com um mata-leão no quinto round.Na disputa mais sangrenta da noite, o baiano radicado em Bauru-SP Kayan "Bahia” Kruschewsky tomou o cinturão peso leve do ex-parceiro de treinos John Snake, de Alagoas, em um duelo recheado de rivalidade. Após quatro rounds de agressividade de ambas as partes, Kaynan se mostrou mais inteiro e finalizou com uma guilhotina.Na divisão dos galos, o título permaneceu no Norte, mas saiu do Amazonas para o Pará. O responsável pela mudança foi Marcirley “Durin", que dominou o então campeão Julio “Tyson” Pereira desde o início de luta, aplicando knockdown e definindo com um nocaute no segundo round, sangrando-se o novo campeão.Assim como as disputas de cinturão, as outras seis lutas do card foram bastante movimentadas, com apenas uma delas indo para a decisão dos jurados. Destaques para o nocaute relâmpago - apenas de 17 segundos - de Lucas Campos em Jamison “Cisterna”; e para a finalização de Jefferson Costa sobre “Black Diamod".Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail parabenizou todos os atletas que passaram pela arena do Jungle Fight em 2022 e agradeceu ao apoio dos patrocinadores, em especial o vereador de São Paulo George Hato e ao prefeito, Ricardo Nunes, que ajudaram na promoção de cinco eventos somente este ano.