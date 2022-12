Raul Rosas Jr, de apenas 18 anos, venceu e fez história em sua estreia - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/12/2022 14:15 | Atualizado 13/12/2022 14:20

Realizado no último sábado (10), em Las Vegas (EUA), o UFC 282 contou com grandes duelos e também protagonizou um momento histórico. Lutador mais jovem a estrear pelo Ultimate, Raul Rosas Jr. fez bonito, não se intimidou e, logo de cara, conseguiu uma bela vitória por finalização sobre Jay Perrin ainda no primeiro round, com menos de três minutos de combate.

O resultado expressivo do jovem atleta mexicano chamou atenção de jornalistas, fãs de MMA e de outros lutadores. Por meio das redes sociais, Conor McGregor, ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate, se mostrou impressionado com o feito de Raul Rosas Jr. e escreveu:

“Isso é incrível! O mais jovem de todos. Boa sorte, Raul Rosas Jr, em sua carreira no UFC”, disse o irlandês, um dos maiores astros da organização.

Um dos principais astros do Ultimate, Conor McGregor teceu elogios ao jovem mexicano (Foto: Reprodução UFC)

Com apenas 18 anos de idade, Raul Rosas Jr., além de ter se tornado o atleta mais jovem de toda a história a fazer sua estreia no Ultimate, segue invicto em sua carreira no MMA profissional, agora com sete vitórias, sendo cinco delas por finalização, uma por nocaute e uma na decisão dos árbitros. Antes disso, o prodígio mexicano já contabilizava outros seis triunfos no MMA amador.