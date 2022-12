Com CBKB à frente, Brasil deu show no Panamericano de Kickboxing 2022 - (Foto: Divulgação)

Com CBKB à frente, Brasil deu show no Panamericano de Kickboxing 2022 (Foto: Divulgação)

Publicado 14/12/2022 18:40 | Atualizado 14/12/2022 18:55

No fim de novembro, Cascavel, no Paraná, recebeu o Panamericano de Kickboxing 2022. Organizado pela CBKB em parceria com WAKO IF e WAKO Panam, o evento bateu todos os recordes de inscrições e teve a maior cobertura midiática da sua história em 11 edições. Junto à isso, consagrou o Brasil campeão.



O Panamericano também se destacou pela estrutura de alto nível - com hospedagem e alimentação para os envolvidos no torneio -, muito por conta do apoio da Prefeitura de Cascavel e do Governo do Paraná.



Na disputa por países, o campeão Brasil acumulou 131 medalhas de ouro, 101 de prata e 65 de bronze. Em segundo lugar veio a Argentina, com o México em terceiro. Chile e Trindade e Tobago completaram o Top 5, respectivamente.