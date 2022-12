Shogun anunciou que vai se aposentar do esporte aos 41 anos - (Foto: Reprodução UFC)

Shogun anunciou que vai se aposentar do esporte aos 41 anos(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 15/12/2022 08:00

Ídolo de uma geração, Maurício Shogun anunciou que vai se despedir do MMA no UFC 283, que será disputado no Rio, dia 21 de janeiro de 2023. O ex-campeão dos meio-pesados vai enfrentar Ihor Potieria. Em entrevista ao Canal Combate, o curitibano, de 41 anos, confirmou a decisão de pendurar as luvas.



“O sentimento é que estou feliz com essa luta, vai ser minha despedida e estou feliz que será no meu país, em casa. Estou feliz, sou grato ao UFC por ser um dos mais antigos do UFC. Estou há 15 anos lá, não tem ninguém com tanta longevidade como eu no UFC. Estou grato por tudo. O sentimento é de estar feliz. É a despedida do Shogun no MMA mesmo”, comentou.

Recentemente, se criou uma tendência de atletas se aposentarem do MMA e irem lutar Boxe. Os casos mais emblemáticos são de Anderson Silva e Vitor Belfort. Shogun garantiu que não vai seguir este caminho e já tem outros planos traçados.

Shogun conquistou o cinturão meio-pesado em 2010, sobre Lyoto Machida (Foto: Reprodução)

“Não penso em lutar em outros lugares. Quando eu parar, vou parar mesmo. Não penso em ir pra outro esporte não. Já tenho alguns business, tenho franquia, imóveis, algumas coisas que não me ocupam porque meu foco ainda é luta, mas, quando parar de lutar, vou dedicar tempo a minhas empresas, vou viajar, já tinha um plano assim”, encerrou.



Shogun foi campeão do extinto Pride, no Japão, e também do UFC. Em 20 anos de carreira, ele acumulou um cartel de 27 vitórias, 13 derrotas e um empate. Pelo Ultimate, onde chegou em 2007, o retrospecto é de 11 triunfos, 11 revés e uma igualdade.