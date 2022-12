Copa Majestic BJJ Kids - Reinado das Crianças contou com lutas de alto nível - (Foto: Diego Forero)

Publicado 15/12/2022 10:25 | Atualizado 15/12/2022 10:37

No último fim de semana, Manaus, capital do Amazonas - e do Jiu-Jitsu -, recebeu a primeira edição da Copa Majestic BJJ Kids - Reinado das Crianças. Com cerca de 160 jovens inscritos, o evento teve como grande destaque as disputas do absoluto, que reuniram mais de 60 atletas, além do título da Nabil entre as equipes.



Bastante aguardado, o torneio fechou o calendário do Jiu-Jitsu amazonense em 2022 e distribuiu premiação em dinheiro para os campeões do absoluto, sendo R$ 3 mil para o campeão, R$ 1 mil para o vice e R$ 500 para o terceiro colocado. Entre os vencedores da Copa Majestic BJJ Kids, nomes como os faixas-coloridas Vinicius Dylan, Maximus Caio, Lais Barreto, Sthefany Calheiros, Victor Prestes e Analice Melo roubaram a cena.



"Foi um campeonato que se destacou pelo formato, com os atletas bastante engajados, lutas sensacionais e a torcida bem próxima, naquele clima de estádio. Sendo ainda o evento que encerrou a temporada do Jiu-Jitsu no Amazonas, foi um sucesso total, com todos os processos bem executados, sem polêmicas e aprovado pelo público", celebrou João Paulo Ferreira Vieira, um dos sócios do Majestic BJJ Challenge ao lado de Leonardo da Costa Lima e Rafhael Pina.

Meninas foram um show à parte na disputa do evento (Foto: Diego Forero)

Campeã por equipes, a Nabil somou incríveis 190 pontos, mais que o dobro da segunda colocada, a GFTeam, com 79. Fechado o pódio, a Chardson Amancio acumulou 41 pontos. Para João Paulo, a estratégia foi o grande diferencial no título da Nabil.



Campeã por equipes, a Nabil somou incríveis 190 pontos, mais que o dobro da segunda colocada, a GFTeam, com 79. Fechado o pódio, a Chardson Amancio acumulou 41 pontos. Para João Paulo, a estratégia foi o grande diferencial no título da Nabil.

"Por conta da premiação em dinheiro, as equipes montaram grandes estratégias para a Copa Majestic BJJ Kids, em especial no absoluto (dividido em leve e pesado). Isso foi um dos diferenciais do campeonato, e também da Nabil para ser campeã".

Próxima parada: 2023



Passada a primeira edição da Copa Majestic BJJ Kids - Reinado das Crianças, o foco da organização agora se volta para 2023, e os planos são grandiosos. De acordo com João Paulo, a ideia é realizar um evento com 15 lutas, sendo dez de quimono e cinco sem quimono, contando com a participação das crianças classificadas, além de outras convidadas, lutas de master e de adulto.



"Estamos vislumbrando uma edição história em março do ano que vem: um evento classe A, detalhista e voltado para a família, que irá reunir grandes estrelas do Jiu-Jitsu mundial nas lutas principais, jovens promessas e com transmissão para todo o mundo, em um lugar inédito para a luta amazonense".

Passada a primeira edição da Copa Majestic BJJ Kids - Reinado das Crianças, o foco da organização agora se volta para 2023, e os planos são grandiosos. De acordo com João Paulo, a ideia é realizar um evento com 15 lutas, sendo dez de quimono e cinco sem quimono, contando com a participação das crianças classificadas, além de outras convidadas, lutas de master e de adulto.

"Estamos vislumbrando uma edição história em março do ano que vem: um evento classe A, detalhista e voltado para a família, que irá reunir grandes estrelas do Jiu-Jitsu mundial nas lutas principais, jovens promessas e com transmissão para todo o mundo, em um lugar inédito para a luta amazonense".