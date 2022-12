Jared Cannonier e Sean Strickland fazem a luta principal do UFC Vegas 66 - (Foto: Reprodução YouTube)

Publicado 17/12/2022 17:45

Depois de uma temporada repleta de lutas de alto nível, campeões consagrados e muitas surpresas, o UFC realiza neste sábado (17), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a sua última edição no ano de 2022 com o UFC Vegas 66. A luta principal da noite terá o confronto entre Jared Cannonier e Sean Strickland, dois dos principais atletas da categoria peso-médio.



O único brasileiro a entrar em ação no evento deste sábado será Alessandro Costa. Morando no México há cerca de sete anos, o lutador de Manaus, no Amazonas, vai fazer sua estreia pelo Ultimate na categoria peso-mosca, enfrentando o iraquiano Amir Albazi.



Luta principal terá duelo entre pesos-médios



Atual terceiro colocado no ranking peso-médio do UFC, Jared Cannonier recomeça neste sábado uma nova caminhada rumo a uma possível disputa de cinturão. Isso porque em sua última luta, em julho deste ano, o americano lutou pelo título contra o então campeão da categoria, Israel Adesanya, sendo derrotado pelo nigeriano na decisão unânime dos jurados. Atualmente com 38 anos, Cannonier contabiliza 15 vitórias, sendo 10 delas por nocaute, e seis derrotas em seu cartel no MMA profissional.

Sete anos mais novo em relação a Jared Cannonier, Sean Strickland ocupa atualmente a sétima posição entre os melhores pesos-médios do UFC. Com 25 triunfos e quatro reveses ao longo da sua trajetória no MMA, o americano também fez sua última luta em julho, sendo nocauteado por Alex Poatan, atual dono do cinturão da divisão, ainda no primeiro round, em menos de três minutos de combate. Antes disso, Strickland vinha de vitórias sobre Jack Hermansson, Uriah Hall, Krzysztof Jotko, Brendan Allen, Jack Marshman e Nordine Taleb, respectivamente.



UFC Vegas 66 tem brasileiro em ação



Como já citado, Alessandro Costa será o único representante brasileiro no card desta noite. Com 26 anos, o manauara contabiliza 12 resultados positivos e apenas duas derrotas em seu cartel. O atleta não perde uma luta desde 2018, vem embalado por sete triunfos consecutivos e, neste ano, chegou a fazer uma luta pelo reality show "Dana White's Contender Series", vencendo o atleta Andres Luna.

Brasileiro radicado no México, Alessandro Costa irá estrear no evento (Foto: Divulgação UFC)

O adversário do estreante brasileiro será Amir Albazi, iraquiano de 29 anos e com um cartel de 15 triunfos e apenas um revés no MMA profissional. O lutador, que já teve passagens pelo Bellator e pelo BRAVE Combat Federation, vem embalado por três vitórias consecutivas no UFC e ainda não perdeu dentro da organização norte-americana.



CARD COMPLETO:



UFC Vegas 66

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 17 de dezembro de 2022



Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-médio: Jared Cannonier x Sean Strickland

Peso-leve: Arman Tsarukyan x Damir Ismagulov

Peso-mosca: Amir Albazi x Alessandro Costa

Peso-pena: Alex Caceres x Julian Erosa

Peso-leve: Drew Dober x Bobby Green

Peso-médio: Cody Brundage x Michal Oleksiejczuk



Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-palha: Cheyanne Vlismas x Cory McKenna

Peso-meio-médio: Jake Matthews x Matthew Semelsberger

Peso-galo: Said Nurmagomedov x Saidyokub Kakhramonov

Peso-leve: Hayisaer Maheshate x Rafa Garcia

Peso-meio-médio: Bryan Battle x Rinat Fakhretdinov

Peso-mosca: David Dvorak x Manel Kape

O adversário do estreante brasileiro será Amir Albazi, iraquiano de 29 anos e com um cartel de 15 triunfos e apenas um revés no MMA profissional. O lutador, que já teve passagens pelo Bellator e pelo BRAVE Combat Federation, vem embalado por três vitórias consecutivas no UFC e ainda não perdeu dentro da organização norte-americana.