Conor McGregor não faz mais parte do ranking peso-leve do UFC(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 16/12/2022 08:21

Sem entrar no octógono do UFC há mais de um ano, Conor McGregor vem sofrendo as consequências do longo período de inatividade. Na última terça-feira (13), o Ultimate divulgou uma nova atualização do seu ranking e o irlandês está oficialmente fora do Top 15 da categoria peso-leve (até 70kg), que tem o russo Islam Makhachev como atual campeão.



Vale ressaltar que o ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC já estava em posição “delicada” na lista, em 14º entre os melhores da divisão, depois da derrota sofrida para Dustin Poirier, em julho do ano passado. No duelo em questão, o irlandês sofreu uma grave lesão na perna esquerda, passou por cirurgia no local e, desde então, vem em processo de recuperação, sem previsão de retorno ao octógono.

Por conta da recuperação da lesão e por não saber quando vai voltar ao UFC, Conor McGregor saiu até mesmo do programa de testes da USADA (Agência Antidoping dos EUA), o que causou grande polêmica na comunidade do MMA. Isso porque o lutador vem divulgando fotos e vídeos onde aparece musculoso e nitidamente com mais peso, o que gerou comentários de que o ex-campeão poderia estar fazendo uso de substâncias proibidas.



Atualmente com 34 anos e um cartel de 22 vitórias e seis derrotas no MMA profissional, Conor McGregor vive fase irregular dentro do UFC. Desde 2018, o irlandês só fez apenas quatro lutas pela organização, e em três delas foi derrotado, para Khabib Nurmagomedov e Dustin Poirier (duas vezes). Sua última vitória aconteceu em janeiro de 2020, quando superou Donald Cerrone por nocaute no UFC 246.

Conor McGregor (à esquerda) vem treinando de olho em retorno (Foto: Reprodução Instagram)

Ranking da categoria peso-leve do UFC após recente atualização:



Campeão: Islam Makhachev

1. Charles do Bronx

2. Dustin Poirier

3. Justin Gaethje

4. Beneil Dariush

5. Michael Chandler

6. Rafael Fiziev

7. Mateusz Gamrot +1

8. Rafael dos Anjos -1

9. Arman Tsarukyan

10. Jalin Turner

11. Dan Hooker

12. Damir Ismagulov

13. Renato Moicano

14. Grant Dawson *NR

15. Tony Ferguson