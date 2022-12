Gerson Teófilo (à esquerda) comemorou resultado da equipe no 11º Panamericano de Kickboxing - (Foto: CBKB)

Publicado 18/12/2022 10:00 | Atualizado 18/12/2022 12:24

A 11ª edição do Campeonato Panamericano de Kickboxing, realizada no fim de novembro, em Cascavel, no Paraná, entrou para a história. Além do título o Brasil por países, o evento organizado pelaCBKB - em parceria com WAKO IF e WAKO Panam - bateu todos os recordes de inscrições e teve a maior cobertura midiática da sua história.



Ao todo, 668 atletas de 18 países diferentes participaram da competição, que teve a equipe a2fArena Osasco Kickboxing como um dos destaques. Liderado pelo técnico é Gerson Teófilo, o time entrou com 20 atletas no Panamericano 2022 e conquistou um total de 19 medalhas (sendo 13 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze). Dessas, 14 vieram através de atletas do projeto social Gigantes de Osasco.



"Todos deram um show, mas queria ressaltar o trabalho do atleta Matheus Vinicius Gomes Ferreira, de 23 anos, que após fazer três lutas, venceu a final contra um adversário dos Estados Unidos, faturou o título e uma vaga para participar do World Combat Games em 2023, na Arábia Saudita. (...) Foi um ano fantástico para a nossa cidade e tenho muito orgulho dessa equipe, que com o apoio de amigos, patrocinadores, do prefeito Rogério Lins e do secretário de esportes Rodolfo Cara, fez Osasco atingir ótimos resultados", analisou o treinador da a2fArena Osasco Kickboxing.