Karine Killer vive grande fase no MMA e agora que mantê-la no UFC - (Foto: Divulgação UFC)

Karine Killer vive grande fase no MMA e agora que mantê-la no UFC(Foto: Divulgação UFC)

Publicado 21/12/2022 20:00 | Atualizado 21/12/2022 20:17

Apesar de ter feito apenas uma luta, o ano de 2022 foi especial para Karine Killer, afinal, a peso-mosca brasileira estreou no UFC e com vitória, superando a compatriota Poliana Botelho por finalização ainda no primeiro round - em junho. Desde então, Karine vem cuidado do corpo e se preparando de olho em um retorno ao octógono no ano que vem.



"Eu sempre quero lutar mais, porém tenho a consciência de que o meu corpo precisa descansar para podermos iniciar os treinos pós-luta 100%. Por esse motivo não fazemos uma luta seguida da outra. Respeito meu corpo e aceito seu tempo, assim voltamos sempre 100% focados nos novos objetivos. Sobre o ano que vem, minha equipe e eu sempre traçamos planos a longo prazo, então, 2023 já estava sendo executado em 2022", disse Karine Killer, que completou sobre a temporada:



"O balanço é que tanto eu, como as pessoas que trabalham comigo, estamos no caminho certo, trabalhando todos os dias e não apenas quando tem luta marcada,. A vitória foi o reconhecimento do trabalho executado até ali. Estou bem feliz com meu desempenho e acredito que o trabalho que fazemos fora do octógono reflete nos resultados dentro dele".