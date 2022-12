Jorge Bueno conquistou grande vitória por nocaute para fechar o ano - (Foto: Divulgação Superior Challenge)

Jorge Bueno conquistou grande vitória por nocaute para fechar o ano (Foto: Divulgação Superior Challenge)

Publicado 21/12/2022 17:00

Dono de um cartel quase perfeito no MMA, com oito vitórias, um "No Contest" (luta sem resultado) e apenas uma derrota, o carioca Jorge Bueno fechou 2022 com chave de ouro ao participar, no início deste mês, do evento Superior Challenge 25 - na Suécia. Em ação contra Tamirlan Dadaev, o brasileiro precisou de apenas um round para anotar o nocaute técnico e chegar ao seu segundo triunfo seguido.



Animado com o resultado, o atualmente peso-médio Jorge Bueno analisou o importante triunfo sobre Dadaev e ainda fez um balanço da sua temporada de três apresentações, que começou com uma derrota, mas terminou de forma positiva.



"Meu oponente (Dadaev) subiu de peso (77kg para 84kg), então sabia que fisicamente ele não era um cara forte para a categoria, mas tinha um overhand duro e um cruzado potente, eu precisava ser cauteloso. Assisti umas lutas dele e vi que chutava muito com a perna de trás, quando ele tentou no combate, entrei com um direto segurando a perna dele. (...) Com o Dadaev de costas no chão, senti que o meu Jiu-Jitsu ia surpreender e foi o que aconteceu. Cai com a guarda passada, consegui a montada e golpeei no ground and pound até a interrupção do árbitro", disse o lutador, que completou:



"Comecei o ano com derrota, a minha primeira lutando profissionalmente, peguei essa luta (contra Florian Aberger) em cima da hora, mas foi uma escolha minha. O Florian é um atleta muito duro, fizemos um grande duelo e hoje somos amigos, cheguei até a treinar na academia dele e essa derrota de certa forma me fez bem, me fez enxergar os erros e o entendimento é que foi a vontade de Deus. No fim, me recuperei e voltei mais forte".

Apesar de ter atuado pelo Superior Challenge, Jorge Bueno tem contrato com o Oktagon, evento considerado um dos principais de MMA da Europa e que vem ganhando cada vez mais espaço. Para 2023, sua expectativa é de vencer o GP meio-médio da organização, com prêmio de 1 milhão de euros para o campeão.



Dr. Wilde Mundy Junior, responsável pela Ortopedia Regenerativa, e o casca-grossa Jorge Bueno (Foto: @bsbfotosporte)

Apoio para seguir crescendo



Aos 33 anos, Jorge Bueno estreou no MMA profissional em 2017, mas engrenou mesmo somente três anos depois, realizando um total de nove confrontos desde então. Para seguir crescendo - e em forma -, o brasileiro conta com o apoio da Ortopedia Regenerativa, que através do Dr. Wilde Mundy Junior, tem feito a diferença para ele.



"Hoje o Dr. Wilde, junto à Ortopedia Regenerativa, me dão todo o suporte, tanto clinicamente quanto financeira, e me ajudam em todos os aspectos. Isso, sem dúvidas, é fundamental para um atleta de alto rendimento focar no que realmente importa, que é se manter bem, treinando e focado para a próxima luta", explicou Jorge, que ainda contou o "segredo" da sua longevidade nas artes marciais mistas:



"Tomo todos os cuidados necessários para prolongar a minha carreira. Principalmente no MMA, o corpo e a mente precisam caminhar juntos, além de uma boa alimentação, descanso, e claro, cuidar da saúde. É aí que também entra o Dr. Wilde e a OR, fazendo a diferença para que eu me mantenha saudável e forte para aguentar bem a rotina de treinos. No fundo, são vários fatores que colaboram para você ter uma carreira mais longa ou curta, mas com certeza se cuidando e cercando de bons profissionais aumentam as chances de ir além das expectativas", encerrou.

