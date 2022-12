Luta entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha está cancelada - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 22/12/2022 08:30 | Atualizado 22/12/2022 08:46

Em fim de contrato com o UFC, Paulo Borrachinha, ao longo dos últimos dias, já havia deixado claro que não assinou nenhum contrato para lutar contra o ex-campeão peso-médio Robert Whittaker no dia 11 de fevereiro, em Perth, na Austrália, no card do UFC 284. Por outro lado, a organização norte-americana chegou até mesmo a anunciar oficialmente que o combate aconteceria no card.



No entanto, nesta semana, a ESPN americana informou que, realmente, o confronto não vai ocorrer no UFC 284. De acordo com a publicação, o lutador brasileiro e os executivos do Ultimate não chegaram a um consenso para a renovação de contrato, o que fez Borrachinha recusar a oferta da companhia para a luta contra Whittaker. Por outro lado, o ex-campeão ainda não sabe se continuará no card, no entanto, a tendência é que ele seja remanejado para lutar em outro evento, em data posterior.



Ainda segundo a reportagem, Paulo Borrachinha e o UFC chegaram a negociar um novo contrato, mas não chegaram a um acordo em relação aos valores. Ainda não se sabe se as conversas serão retomadas em algum momento, mas o brasileiro já disse, em ocasiões anteriores, que possui apenas mais uma luta em seu atual contrato e que o mesmo pode expirar por tempo.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, ao repercutir a notícia de que sua luta contra Robert Whittaker não acontecerá mais no UFC 284, Paulo Borrachinha disse que o UFC “deveria parar de ser mesquinho” e que as lutas estão sendo canceladas por conta da “falta de habilidade de negociação” da companhia norte-americana.



Por meio de sua conta oficial no Twitter, ao repercutir a notícia de que sua luta contra Robert Whittaker não acontecerá mais no UFC 284, Paulo Borrachinha disse que o UFC "deveria parar de ser mesquinho" e que as lutas estão sendo canceladas por conta da "falta de habilidade de negociação" da companhia norte-americana.

Quem também se pronunciou sobre o cancelamento da luta foi Robert Whittaker, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais: "É muito perturbador dizer que (os rumores) são verdadeiros. A luta com o Costa (Paulo Borrachinha) acabou. O UFC fez de tudo para levá-lo à luta. Deram o novo contrato para ele, pelo que entendi, para fazer a luta, e ele ainda não aceitou. A luta de Perth não acontecerá. Eles estão querendo me reagendar para março/abril", disse o ex-campeão.

Atualmente com 31 anos de idade, Paulo Borrachinha possui um cartel de 14 vitórias (11 por nocaute) e duas derrotas no MMA profissional. O brasileiro fez sua apresentação mais recente em agosto, no card do UFC 278, quando superou o ex-campeão Luke Rockhold na decisão unânime dos jurados.



Atualmente com 31 anos de idade, Paulo Borrachinha possui um cartel de 14 vitórias (11 por nocaute) e duas derrotas no MMA profissional. O brasileiro fez sua apresentação mais recente em agosto, no card do UFC 278, quando superou o ex-campeão Luke Rockhold na decisão unânime dos jurados.

Também com 31 anos, Robert Whittaker contabiliza 24 triunfos e seis reveses ao longo da sua trajetória nas artes marciais mistas. Ex-campeão peso-médio do Ultimate, o australiano, desde o ano de 2014, só foi derrotado por Israel Adesanya – atual detentor do título -, em 2019 e em fevereiro deste ano. A última luta de Whittaker ocorreu em setembro, com vitória sobre Marvin Vettori na decisão unânime.