Bonnar (à esquerda) e Griifin fizeram a primeira final do TUF, em 2005. que deu um 'boom' no UFC - (Foto: Reprodução YouTube)

Publicado 26/12/2022 10:00 | Atualizado 26/12/2022 13:20

A comunidade da luta foi impactada na noite de sábado (24), véspera de Natal, com a morte de Stephan Bonnar aos 45 anos. O ex-lutador do UFC faleceu no último dia 22 após “complicações cardíacas durante o trabalho”, segundo informações divulgadas pelo próprio Ultimate. Maiores detalhes, no entanto, não foram informados.



“Stephan Bonnar foi um dos lutadores mais importantes a pisar no octógono. Sua luta contra o Forrest Griffin (final do TUF 1) mudou o esporte para sempre e ele nunca será esquecido. Os fãs o amavam, se relacionavam com ele e Bonnar sempre deu o seu melhor. Sentiremos sua falta”, publicou Dana White, presidente do UFC, nas redes sociais.



Bonnar foi uma das figuras mais importantes para o “boom” do UFC na década retrasada. Ele fez a final da primeira edição do reality TUF (The Ultimate Fighter) contra Forrest Griffin, onde saiu derrotado por decisão unânime. Anos depois, em 2013, o confronto foi eleito para o Hall da Fama da organização.

Stephan Bonnar era uma das estrelas do UFC enquanto competia (Foto: Reprodução UFC)

A primeira edição do TUF foi um sucesso e ajudou a promover o esporte. Bonnar, mesmo com o revés, se tornou uma das estrelas da companhia. Apesar de não ter sido campeão, o meio-pesado – especialista no Grappling – sempre apareceu na lista de lutadores preferidos de vários fãs.

Em sua carreira no UFC, “The American Phycho” teve oito vitórias e sete derrotas. Enfrentou nomes como Rashad Evans, Jon Jones e Mark Coleman, por exemplo. Sua última apresentação na organização foi em 2012, no UFC Rio, quando foi nocauteado por Anderson Silva.



Em sua carreira no UFC, "The American Phycho" teve oito vitórias e sete derrotas. Enfrentou nomes como Rashad Evans, Jon Jones e Mark Coleman, por exemplo. Sua última apresentação na organização foi em 2012, no UFC Rio, quando foi nocauteado por Anderson Silva.

Logo após o revés para "Spider", Stephan Bonnar decidiu colocar um ponto final na carreira ao ser flagrado no exame antidoping da USADA. Contudo, em novembro de 2014, se apresentou pelo Bellator, onde enfrentou Tito Ortiz e saiu derrotado por decisão dividida. No geral, a carreira do americano teve 15 triunfos e nove reveses.