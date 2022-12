Michel Pereira vai em busca da sua sexta vitória seguida no UFC - (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 28/12/2022 09:00

Após mais de seis meses de espera, Michel Pereira finalmente está perto de retornar ao octógono do UFC. Embalado por cinco vitórias seguidas, o peso-meio-médio brasileiro irá enfrentar o americano Sean Brady no dia 25 de março, em evento previsto para acontecer em San Antonio, no Texas (EUA). A informação foi divulgada inicialmente pelo site “Portal do Vale-Tudo”.

Apelidado de “Paraense Voador” por conta do seu estilo de luta e dos golpes plásticos, Michel Pereira estreou no UFC em 2019, e após começar com o pé esquerdo na organização (perdeu suas duas primeiras lutas), emendou cinco triunfos seguidos, o mais recente deles sobre o argentino Santiago Ponzinibbio, em maio, por decisão dividida dos jurados. Atualmente, o brasileiro de 29 anos ocupa a 14ª posição no ranking meio-médio.

Já Sean Brady, 30 anos, conheceu sua primeira derrota no MMA no último mês de outubro, quando foi nocauteado por Belal Muhammad. Antes, o americano somou 15 vitórias consecutivas, sendo cinco delas no Ultimate – números que o colocam em oitavo no ranking até 77kg.

Brasileiras têm combates encaminhados



Além de Michel Pereira, outras três lutadoras brasileiras tiveram lutas divulgadas na última semana. Ex-desafiante ao cinturão peso-mosca, Taila Santos irá encarar Erin Blanchfield no dia 18 de fevereiro, em Las Vegas (EUA), segundo o site Morning Kombat. Enquanto Taila – segunda colocada no ranking da divisão – vai em busca de recuperação após perder para a campeã Valentina Shevchenko, a americana Erin tentará seu quarto triunfo seguido no Ultimate de olho em um title shot.

Taila Santos quer voltar a vencer após disputar cinturão (Foto: Reprodução YouTube) Também no peso-mosca feminino, Ariane Lipski e JJ Aldrich ficarão frente a frente no dia 11 de março, de acordo com o site MMA Ideas. Vindo de derrota para a compatriota Priscila Pedrita, Lispki ainda não se firmou no UFC e tentará contra JJ – que vive situação parecida – dar a volta por cima. Ex-campeã do evento KSW, a curitibana venceu três das suas sete lutas no Ultimate e quer engrenar em 2023.

Já Priscila Pedrita se testará contra Sijara Eubanks em um confronto de veteranas marcado para o dia 14 de janeiro, no UFC Vegas 67, confirme divulgou o site Dama de Ferro. Vivendo boa fase, com quatro resultados positivos nas suas últimas cinco apresentações, a carioca de 34 anos quer seguir vencendo para subir no ranking dos moscas. Eubanks, por outro lado, busca encerrar sua carreira com uma vitória, e aos 37 anos, pode se despedir do MMA em caso de um novo revés.