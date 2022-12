Muhammad Ali é considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos - (Foto: Reprodução)

Publicado 27/12/2022 17:00 | Atualizado 27/12/2022 18:47

Considerado por muitos como o maior nome do Boxe de todos os tempos, Muhammad Ali morreu em 2016. O lutador deixou um enorme legado para o esporte e os seus fãs. Filha do multicampeão, Laila Ali chocou as redes sociais nesta semana ao divulgar imagens do seu filho, Curtis Muhammad Conway Jr.

A aparência quase idêntica do adolescente Curtis com o avô Muhammad Ali deixou os seguidores assustados. No comentário da postagem no Instagram, a própria filha da lenda do Boxe se surpreendeu: “Ainda estou impressionada com a forma como meu filho se parece com meu pai”.

Confira abaixo:

Neto de Ali impressionou por semelhança com o avô (Foto: Reprodução Instagram) Anos atrás, quem também teve destaque na nobre arte foi Laila Ali, uma das filhas de Muhammad Ali, que entre os anos de 1999 e 2007, ostentou um incrível cartel invicto de 24 triunfos, além de ter conquistado diversos títulos mundiais ao longo da sua trajetória.

Atualmente, Biaggio Ali Walsh segue os passos do avô na PFL MMA, enquanto outro neto, Nico Ali Walsh, vem se destacando no Boxe profissional e está invicto na modalidade.