Alex Cowboy terminou o ano com vitória por nocaute na Sérvia (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 30/12/2022 12:30 | Atualizado 30/12/2022 12:50

Após uma longa passagem pelo UFC, onde realizou um total de 22 lutas em sete anos, Alex Cowboy deu adeus à organização em março. Porém, se enganou quem achou que a saída do maior evento de MMA do mundo iria abalar a carreira do lutador.



Aos 34 anos, Alex Cowboy entrou em ação na última quarta-feira (28), na Sérvia, e terminou seu ano de 2022 com chave de ouro. O brasileiro fez a luta principal do SBC 45 (Serbian Battle Championship), não tomou conhecimento do russo Aslambek Arsamikov e venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round – com um brutal ground and pound.