Presidente do UFC, Dana White foi flagrado agredindo sua esposa na noite de ano novo(Foto: Reprodução/TMZ)

Publicado 03/01/2023 20:15 | Atualizado 03/01/2023 21:18

Presidente do UFC, Dana White protagonizou um ato lamentável no último final de semana. Site especializado em notícias de celebridades, o 'TMZ' divulgou um vídeo que mostra o mandatário agredindo sua esposa com dois tapas na noite de ano novo. A publicação mostra Dana e a mulher, Anne White, com quem é casado há aproximadamente 30 anos, em uma festa realizada na cidade de Cabo San Lucas, no México. A filmagem, inicialmente, mostra uma possível discussão em que ela dá um tapa no marido, que por sua vez, revida com outros dois tapas.



Também ao 'TMZ', Dana White se pronunciou e, inicialmente, se desculpou pelo caso, dizendo que foi a primeira troca de agressões na rotina do casal, que se conhece desde os 12 anos de idade. O dirigente, no entanto, esclareceu que nada justifica a agressão.



“Falo há anos que nunca há justificativa para um homem bater em uma mulher. Essa é uma daquelas situações horríveis, estou envergonhado, mas também estamos mais preocupados com nossos filhos agora. Temos três filhos e desde que o vídeo surgiu, mostramos a eles e estamos mais focados na família agora. As pessoas terão opiniões sobre isso e a maioria estará certa, especialmente no meu caso. Você não agride uma mulher, nunca. Eu e minha esposa nos amamos muito e estamos juntos há muito tempo, nos conhecemos desde pequenos e foi uma dessas situações infelizes.



Definitivamente teve bastante álcool envolvido, mas isso não é desculpa. Eu,literalmente, não vou criar desculpas para isso. Nunca aconteceu antes, foi a primeira vez. Eu não me lembro muito bem. É uma situação embaraçosa para nós dois, mas mais importante é que estamos preocupados com nossos filhos. Todo mundo me pergunta se me importo sobre isso ou aquilo. Minha resposta é sempre a mesma: meu legado e todo o trabalho não me importam de nada. É tudo sobre a família, sabe? É sobre sua esposa e seus filhos”, disse Dana White.