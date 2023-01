Amanda Lemos vem embalada por duas vitórias no UFC e quer disputar cinturão peso-palha - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 10/01/2023 16:00 | Atualizado 10/01/2023 16:27

Após fechar 2022 com vitórias sobre Michelle Waterson e Marina Rodriguez, Amanda Lemos aguarda o chamado do UFC para disputar o cinturão dos pesos-palhas femininos contra a atual campeã da categoria, a chinesa Weili Zhang, que reconquistou o título no ano passado ao derrotar Carla Esparza por finalização.

"Estou esperando a Weili falar quando vai querer lutar", destaca a brasileira. “Espero que ela marque logo a data e o local, e não que fique namorando o cinturão. Estou disposta a ir à China buscar o que é meu", completa.

O foco da paraense é tanto que ela afirma que, mesmo sem uma definição a respeito da luta, já treina se preparando para a chinesa. Segundo Amanda Lemos, não há outro casamento pelo cinturão a se fazer na divisão.

"Nossa luta é tudo o que o público quer, tem tudo para ser eletrizante do início ao fim. Só treino pensando nela e sei que tenho as armas certas para ganhar, seja por nocaute ou finalização. O método vamos saber na hora", projeta.

Aos 35 anos de idade, a ex-campeã do Jungle Fight possui um cartel de 13 vitórias em 16 lutas, oito delas por nocaute e três por finalização. A chinesa, dois anos mais nova, venceu 23 dos 26 duelos que fez, com 11 nocautes e oito finalizações.