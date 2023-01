Lucas Mineiro (à direita) quer ser campeão do BRAVE CF novamente - (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 13/01/2023 18:00 | Atualizado 13/01/2023 19:02

Em busca de retornar ao topo da divisão dos leves do BRAVE CF em 2023, o paulista Lucas Mineiro conquistou um grande resultado na sua última luta, em julho do ano passado, quando derrotou Henrique Marques por nocaute no primeiro round e chegou à 21ª vitória no MMA.



Agora, o lutador espera engatar um novo triunfo para voltar a disputar o cinturão até 70kg. Em 2018, vale lembrar, Lucas Mineiro se tornou campeão ao superar Luan Miau. No fim do mesmo ano, porém, acabou perdendo o título para Abdul-Kareem Al-Selwady.



"Estou muito focado, empenhado, vindo de uma grande vitória no BRAVE e a meta para 2023 é retomar o cinturão da minha categoria (peso-leve). Já estou com luta marcada, ainda não assinei o contrato, mas logo menos estarei informando vocês. Quero ser campeão mundial do BRAVE de novo. Espero vencer a minha próxima luta e já disputar o cinturão", disse o paulista, que deve entrar em ação entre fevereiro e março.



Atualmente, o campeão dos leves do BRAVE CF é o egípcio Ahmed Amir, que vem de três triunfos seguidos. Porém, aos 34 anos e com uma grande experiência no MMA, Lucas Mineiro mantém os pés no chão em busca do seu objetivo.



"Sigo treinando e estou pronto para lutar. Espero que este ano seja bom pra mim em relação às lutas, lutar mais vezes. Minha parte física está 100%, treino todos os dias e cuido muito bem da musculação, além do condicionamento físico", contou Lucas, que também utiliza produtos à base de CBD (canabidiol) no pré e pós-treino, ajudando em especial na recuperação das lesões e no sono:



"São 12 anos lutando MMA e a cannabis medicinal com certeza chegou para ficar na minha vida, assim como a USA Hemp Brasil, uma grande parceira. Hoje eu consigo treinar melhor, dormir melhor, prevenir lesões e consequentemente prolongar a minha carreira no MMA".