Seleção brasileira de Boxe está de olho em Paris-2024 - (Foto: Divulgação)

Seleção brasileira de Boxe está de olho em Paris-2024(Foto: Divulgação)

Publicado 13/01/2023 12:00 | Atualizado 13/01/2023 12:34

O ano já começou para o Boxe brasileiro. Nesta semana, a seleção permanente voltou aos treinos em São Paulo, dando início a uma temporada recheada de desafios a 18 meses dos Jogos Olímpicos Paris-2024. No total, são 25 atletas (11 no feminino e 14 no masculino) que estão juntos se preparando para as principais competições de 2023.



“Agora é o que a gente chama de trabalho de base, preparando o grupo para encarar os novos desafios desse ano. Nós temos agora uma etapa de três semanas aqui em São Paulo e, após esse período, nós vamos com os titulares para a Bulgária, onde vamos fazer um training camp e participar de um campeonato para começar o ano a todo vapor”, disse Mateus Alves, head coach da seleção brasileira.



O calendário de 2023 está cheio, mas com três eventos principais como foco da equipe do Brasil no Boxe. O Mundial Feminino, em março, na Índia; o Mundial Masculino, em maio, no Uzbequistão; e os Jogos Pan-Americanos, que serão classificatórios para os Jogos Olímpicos, no final de outubro, no Chile.



“A expectativa é muito grande para conseguirmos medalhas nos dois mundiais e classificarmos o máximo de atletas possíveis para os Jogos Olímpicos. A gente prevê classificar entre seis e oito atletas para Paris”, completou Mateus.



Os Jogos Pan-Americanos servirão como a seletiva continental para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Cada categoria em Santiago-2023 vai distribuir duas a quatro vagas para a Olimpíada francesa. Nas divisões onde o Brasil não conseguir a vaga pelo Pan, haverá a possibilidade de conseguir a classificação através dos pré-olímpicos mundiais no início de 2024.