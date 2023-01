Allan Puro Osso finalizou americano ainda no primeiro round - (Foto: Reprodução UFC)

Allan Puro Osso finalizou americano ainda no primeiro round (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 15/01/2023 10:00

Primeiro evento do Ultimate em 2023 - e que marcou a estreia do UFC Fight Pass Brasil -, o UFC Vegas 67 aconteceu no sábado (14), em Las Vegas (EUA), com cinco brasileiros em ação. Porém, apenas Allan Puro Osso conseguiu a vitória, enquanto Ketlen Vieira, Raoni Barcelos, Mateus Bocão e Claudio Ribeiro foram derrotados em seus compromissos.



Na luta principal da noite, Sean Strickland e Nassourdine Imavov fizeram um confronto acirrado, com duração de cinco rounds, e que terminou com o triunfo de Strickland por decisão unânime (49-46, 49-46 e 48-47). O americano, vale citar, voltou ao octógono menos de um mês após o seu último duelo, quando perdeu para Jared Cannonier, e se recuperou.



Já no co-main event do UFC Vegas 67, Dan Ige nocauteou Damon Jackson pelo peso-galo, enquanto na divisão dos médios, Roman Kopylov derrotou Punahele Soriano por nocaute técnico, ambos no segundo round.



Strickland triunfa em guerra com Imanov



A luta principal do UFC Vegas 67 colocou frente a frente Sean Strickland, que substituiu Kelvin Gastelum de última hora, e o russo naturalizado francês Nassourdine Imavov. Justamente por causa da mudança, ocorreu na divisão dos meio-pesados, uma acima da inicial. Mais forte, Strickland começou bem o duelo, apostando nos jabs e encurtando a distância.



A partir do terceiro assalto, os dois lutadores apresentaram certo cansaço. Strickland dominava o centro do octógono, enquanto Imavov respondia com golpes potentes. Melhor nos últimos dois rounds da "guerra" de 25 minutos, Strickland fez valer sua experiência, segurou Imanov e retornou ao caminho das vitórias por unanimidade.

Sean Strickland derrotou Nassourdine Imavov na luta principal do UFC Vegas 67 (Foto: Reprodução UFC)

Pennington supera Ketlen por decisão



Em duelo que pode definir a próxima desafiante ao cinturão peso-galo feminino - hoje em posse de Amanda Nunes -, a brasileira Ketlen Vieira e a americana Raquel Pennington travaram um combate acirrado, mas com leve superioridade de Ketlen no primeiro round, enquanto Pennington foi um pouco melhor no segundo.



No terceiro assalto, mais equilíbrio, e por decisão dividida, os jurados decidiram pela vitória de Pennington - a quinta consecutiva da americana -, que deve ser a próxima desafiante ao título.



Primo de Khabib nocauteia Raoni



Favorito antes do confronto, Umar Nurmagomedov - primo do ex-campeão Khabib - comprovou sua boa fase contra o carioca Raoni Barcelos. Ainda no primeiro assalto pelo UFC Vegas 67, o russo fintou uma joelhada e acertou um cruzado em cheio no queixo de Raoni, que já caiu apagado. Foi a 16ª vitória de Umar no MMA - a quarta pela categoria peso-galo do Ultimate -, enquanto o brasileiro voltou a perder.



Mateus Bocão perde duelo de invictos



No duelo de invictos entre o brasileiro Mateus Bocão e o afegão Javid Basharat, melhor para Basharat, que venceu por decisão unânime dos jurados e chegou ao seu 14º triunfo no MMA. A luta válida pela divisão dos galos foi animada do início ao fim, com ambos atletas se movimentando bastante e muito equilíbrio no round inicial.



No duelo de invictos entre o brasileiro Mateus Bocão e o afegão Javid Basharat, melhor para Basharat, que venceu por decisão unânime dos jurados e chegou ao seu 14º triunfo no MMA. A luta válida pela divisão dos galos foi animada do início ao fim, com ambos atletas se movimentando bastante e muito equilíbrio no round inicial.

Já no segundo assalto, com Basharat mais inteiro fisicamente, ele conseguiu inverter uma queda de Bocão, e por cima, castigou o brasileiro no ground and pound. No terceiro e último round, ciente da sua vantagem, o afegão apenas controlou o ímpeto do maranhense - que fez sua estreia no UFC - para assegurar o resultado positivo.

Claudio Ribeiro sofre nocaute em estreia



Estreando no UFC, o peso-médio Claudio Ribeiro começou a luta conectando bons golpes em Abdul Razak Alhassan - especialmente chutes baixos -, mas depois viu o ganês pressioná-lo na grade durante todo o primeiro assalto. No início do segundo round, porém, Alhassan fez valer sua mão pesada e conectou potentes cruzados para vencer por nocaute.



Allan Puro Osso vence por finalização



Primeiro brasileiro a entrar em ação no UFC Vegas 67, Allan Puro Osso deu um show contra o americano Carlos Hernandez. Com Charles do Bronx e Diego Lima no córner, o representante da equipe Chute Boxe SP não teve dificuldade para pegar as costas, levar o adversário para o chão e trabalhar a posição com paciência. Quando Hernandez conseguiu se levantar, Allan aproveitou uma brecha, atacou com um justo mata-leão e forçou os três tapinhas do americano ainda no primeiro round. O triunfo foi o segundo seguido do paulista na divisão peso-mosca.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC Vegas 67

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 14 de janeiro de 2023



Card principal

Sean Strickland derrotou Nassourdine Imavov por decisão unânime dos jurados

Dan Ige derrotou Damon Jackson por nocaute no 2R

Roman Kopylov derrotou Punahele Soriano por nocaute técnico no 2R

Raquel Pennington derrotou Ketlen Vieira por decisão dividida dos jurados

Umar Nurmagomedov derrotou Raoni Barcelos por nocaute no 1R



Card preliminar

Javid Basharat derrotou Mateus Bocão por decisão unânime dos jurados

Abdul Razak Alhassan derrotou Claudio Ribeiro por nocaute no 2R

Mateusz Rebecki derrotou Nick Fiore por decisão unânime dos jurados

Allan Puro Osso finalizou Carlos Hernandez com um mata-leão no 1R

Dan Argueta derrotou Nick Aguirre por decisão unânime dos jurados

Charles Johnson derrotou Jimmy Flick por nocaute técnico no 1R