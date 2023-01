José Aldo é o novo nome do Brasil no Hall da Fama do Ultimate - (Foto: Divulgação/UFC)

José Aldo é o novo nome do Brasil no Hall da Fama do Ultimate(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 24/01/2023 12:00 | Atualizado 24/01/2023 12:16

O UFC anunciou no último sábado (21) que o ex-campeão peso-pena do WEC e do Ultimate, José Aldo, será introduzido à "Ala Moderna" do Hall da Fama do UFC como membro da turma de 2023. A Cerimônia de Introdução ao Hall da Fama do UFC de 2023 ocorrerá durante a 11ª International Fight Week da organização norte-americana.



"José Aldo é o melhor peso-pena de todos os tempos,” disse o Presidente do UFC, Dana White. “Do WEC ao Ultimate, Aldo nos ajudou a construir o esporte do MMA e a marca UFC, assim como a mudar a percepção das categorias de peso mais baixo, e o que podem realizar dentro do octógono. Será uma honra introduzi-lo ao Hall da Fama do UFC".



José Aldo entrará para o Hall da Fama do UFC como membro da Ala Moderna, se juntando a outros lutadores dessa importante categoria, incluindo Forrest Griffin (2013), BJ Penn (2015), Urijah Faber (2017), Ronda Rousey (2018), Michael Bisping (2019), Rashad Evans (2019), Georges St-Pierre (2020), Khabib Nurmagomedov (2022) e Daniel Cormier (2022).



A categoria Ala Moderna inclui atletas que se tornaram profissionais após 17 de novembro de 2000 (quando foi realizado o primeiro evento do UFC seguindo as regras unificadas do MMA), têm no mínimo 35 anos de idade, ou que estão aposentados há um ano ou mais.



"Me sinto muito lisonjeado. Não sabia que seria homenageado dessa forma, ainda mais aqui onde moro, onde vivo. Fui considerado 'Rei do Rio' e recebi essa homenagem aqui. Só agradecer ao UFC e a todos os atletas que mandaram as mensagens. Entrar para o Hall da Fama do UFC era meu sonho. Nunca quis lutar em nenhuma outra organização. Sempre sonhei e sabia que um dia chegaria no UFC e seria campeão.



Graças a Deus consegui isso tudo. A história que fiz no UFC foi linda e eu nunca quis lutar em nenhum outro lugar. Acho que foi isso que me fez chegar ao Hall da Fama", disse Aldo, em coletiva de imprensa durante o UFC Rio, para logo após citar qual foi o momento mais marcante da sua carreira:



"Quando me tornei campeão. Em Detroit, quando o Dana entregou o cinturão para mim. Esse foi o momento mais marcante da minha carreira".



Um veterano com 39 lutas em 18 anos de carreira como profissional no MMA, José Aldo construiu um cartel de 31-8 (24-7, UFC, PRIDE, Shooto Brasil), garantindo vitórias sobre membros do Hall da Fama do UFC como Urijah Faber e Cub Swanson. Ele também detém vitórias sobre o ex-campeão peso-leve do UFC, Frankie Edgar, o ex-campeão peso-pena do WEC, Mike Brown, o ex-campeão do torneio peso-leve do Pancrase Korea, Chan Sung “Zumbi Coreano” Jung, e o ex-campeão peso-leve do Shooto, Alexandre Nogueira.

José Aldo se emocionou com homenagem no UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Aldo estreou no MMA profissional em 10 de agosto de 2004, no EcoFight 1, nocauteando seu adversário com um chute na cabeça em 18 segundos. Ele venceria nove de suas próximas 10 lutas em nove organizações de MMA, incluindo Pancrase, Shooto Brasil e Jungle Fight, antes de entrar para o WEC, em 2008.



O brasileiro estreou nos EUA em 1 de junho de 2008, no card preliminar do WEC 34: FABER vs. PULVER, que ocorreu na ARCO Arena em Sacramento, Califórnia (EUA). Ele derrotou o ex-campeão peso-leve do Shooto, Alexandre Nogueira, com um nocaute técnico (socos) no segundo round. José Aldo venceria suas próximas quatro lutas no WEC por nocaute, recebendo sua primeira chance pelo título contra o campeão Mike Brown.



O WEC 44: BROWN vs. ALDO ocorreu em 18 de novembro de 2009, no The Pearl no Palms Casino, em Las Vegas (EUA), e foi a primeira luta principal de Aldo como lutador de MMA profissional. Brown entrou na luta como campeão incontestável peso-pena do WEC com um cartel de 22-4 e uma sequência de 10 vitórias consecutivas em três anos.

José Aldo entrou na luta com uma sequência de oito vitórias consecutivas, usou sua velocidade, chutes, joelhadas voadores e defesa de quedas para controlar a luta até montar e terminar a luta em dois minutos do segundo round, para se tornar o novo campeão peso-pena do WEC.



José Aldo venceria suas próximas nove lutas, defendendo o título a cada vez e levando sua sequência para 17 vitórias consecutivas em oito anos. Durante seu reinado, ele seria o último campeão peso-pena do WEC para se tornar o campeão peso-pena inaugural do UFC em 2010, quando a organização foi absorvida pela Zuffa.



Após perder o cinturão peso-pena do UFC para Conor McGregor no UFC 194, o manauara retornaria para capturar o título peso-pena interino do UFC ao derrotar o ex-campeão peso-leve do UFC Frankie Edgar no UFC 200, em 2016.



Nos próximos seis anos, José Aldo continuaria lutando contra desafiantes nas categorias peso-pena e peso-galo, garantindo vitórias sobre lutadores emergentes como Rob Font, Marlon Vera, e Renato Moicano, assim como o veterano Jeremy Stephens. Ele se aposentou em setembro de 2022 após derrota para o peso-galo Merab Dvalishvili no UFC 278.



Fora do octógono, José Aldo foi homenageado com diversos prêmios durante sua carreira, como o de Lutador do Ano por Sherdog (2009) e Lutador do Ano pelo Fighters Only World MMA Awards (2010). Sua luta contra Chad Mendes em 2014 levou o prêmio de Luta do Ano pela ESPN, World MMA Awards e MMA Junkie.



Como um dos atletas de combate mais populares do Brasil, o filme ‘Mais Forte que o Mundo - A História de José Aldo’ é um filme biográfico que conta sua história de vida. Em 2018, o filme foi nomeado no 46º Emmy Internacional como melhor filme para TV/Minissérie.



Oriundo de Manaus, Amazonas, José Aldo treinou Capoeira, Jiu-Jitsu e Luta Livre, se destacando nas três modalidades. Um atleta talentoso de artes marciais, Aldo é faixa preta no Jiu-Jitsu e luta livre. Aldo capturou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em 2001 e levou o ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em 2003 e na Copa do Mundo CBJJO em 2004. Ele vive atualmente no Rio com sua esposa, Vivianne, e dois filhos. José Aldo entrou na luta com uma sequência de oito vitórias consecutivas, usou sua velocidade, chutes, joelhadas voadores e defesa de quedas para controlar a luta até montar e terminar a luta em dois minutos do segundo round, para se tornar o novo campeão peso-pena do WEC.José Aldo venceria suas próximas nove lutas, defendendo o título a cada vez e levando sua sequência para 17 vitórias consecutivas em oito anos. Durante seu reinado, ele seria o último campeão peso-pena do WEC para se tornar o campeão peso-pena inaugural do UFC em 2010, quando a organização foi absorvida pela Zuffa.Após perder o cinturão peso-pena do UFC para Conor McGregor no UFC 194, o manauara retornaria para capturar o título peso-pena interino do UFC ao derrotar o ex-campeão peso-leve do UFC Frankie Edgar no UFC 200, em 2016.Nos próximos seis anos, José Aldo continuaria lutando contra desafiantes nas categorias peso-pena e peso-galo, garantindo vitórias sobre lutadores emergentes como Rob Font, Marlon Vera, e Renato Moicano, assim como o veterano Jeremy Stephens. Ele se aposentou em setembro de 2022 após derrota para o peso-galo Merab Dvalishvili no UFC 278.Fora do octógono, José Aldo foi homenageado com diversos prêmios durante sua carreira, como o de Lutador do Ano por Sherdog (2009) e Lutador do Ano pelo Fighters Only World MMA Awards (2010). Sua luta contra Chad Mendes em 2014 levou o prêmio de Luta do Ano pela ESPN, World MMA Awards e MMA Junkie.Como um dos atletas de combate mais populares do Brasil, o filme ‘Mais Forte que o Mundo - A História de José Aldo’ é um filme biográfico que conta sua história de vida. Em 2018, o filme foi nomeado no 46º Emmy Internacional como melhor filme para TV/Minissérie.Oriundo de Manaus, Amazonas, José Aldo treinou Capoeira, Jiu-Jitsu e Luta Livre, se destacando nas três modalidades. Um atleta talentoso de artes marciais, Aldo é faixa preta no Jiu-Jitsu e luta livre. Aldo capturou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu em 2001 e levou o ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu em 2003 e na Copa do Mundo CBJJO em 2004. Ele vive atualmente no Rio com sua esposa, Vivianne, e dois filhos.