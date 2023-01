Glover confirmou sua aposentadoria do MMA aos 43 anos de idade - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 23/01/2023 19:00

Assim como Mauricio Shogun, Glover Teixeira agora faz parte do “time” de ex-lutadores, e porque não, lendas do MMA. Derrotado na decisão unânime por Jamahal Hill em disputa de cinturão meio-pesado na luta principal do UFC Rio, que foi realizado no último sábado (21), no Rio de Janeiro, o brasileiro, atualmente com 43 anos de idade, anunciou sua aposentadoria do MMA ainda dentro do octógono, logo após o combate diante do americano.



“Eu sou muito duro para a minha própria saúde. É hora de parar. Vou botar minhas energias no Alex Poatan. Ele vai segurar o cinturão dele e depois subir e ser campeão dos meio-pesados. Eu vou parar. É uma honra parar na mesma noite do (Maurício) Shogun”, disse o mineiro.



Apesar da derrota, Glover Teixeira deixou o octógono ovacionado pelo público presente na Jeunesse Arena, tendo em vista que entregou uma verdadeira batalha contra Jamahal Hill e mostrou uma resistência impressionante, buscando a vitória até o último segundo do confronto.