Gabriel Santos e José Delano fazem a luta principal pelo cinturão dos penas - (Foto: LFA)

Gabriel Santos e José Delano fazem a luta principal pelo cinturão dos penas(Foto: LFA)

Publicado 27/01/2023 16:00 | Atualizado 27/01/2023 17:35

Em sua 151ª edição, o LFA desembarca no Brasil, mais precisamente na cidade paulista de Cajamar, neste sábado (28), com duas disputas de cinturão de MMA: José Delano x Gabriel Souza, pelo título dos penas; e Julia Polastri x Brenda Gotting, pelo dos palhas feminino.



Os quatro postulantes aos cinturões confirmaram a disputa ao passarem pela balança na pesagem oficial realizada nesta sexta-feira.

Protagonistas da edição, José Delano e Gabriel Souza, o “Mosquitinho", conquistaram a chance de disputar o cinturão dos penas ao vencer suas semifinais, ambas realizadas no final do ano passado. O vencedor deste sábado finalmente receberá a coroa do LFA.Antes, na penúltima luta da noite, um duelo Brasil x Argentina. A fluminense de Duque de Caixas Julia Polastri mede forças contra a argentina de Buenos Aires Brenda Gotting, no combate que vai definir a nova rainha da divisão dos palhas feminino.Em fase de recuperação, Jonas Bilharinho retorna ao cage do LFA. Em busca da segunda vitória consecutiva após perder para José Delano na disputa de cinturão, o carioca enfrenta Caio Machado, que vem de triunfo sobre o ex-UFC Gabriel Silva no LFA 143.O LFA 151 será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass com comentários em português. Esta é a segunda vez que o LFA promove uma edição em Cajamar. A primeira, a última no Brasil no ano passado, foi justamente no município paulista. Ademais, o próximo evento da organização no país será novamente na cidade, em 10 de março.Peso-pena: Gabriel Santos x José Delano - cinturãoPeso-palha: Brenda Gotting x Julia Polastri - cinturãoPeso leve: Anderson Ferreira x Milson CastroPeso-pena: Caio Machado x Jonas BilharinhoPeso-mosca: Mateus Brauns x Marciano FerreiraPeso leve: Well Oliveira x Marco Tulio SilvaPeso leve: Jefferson Nascimento x Matheus RochaPeso-palha: Alexia Thainara x Pamela MaraPeso leve: Cássio Barão x Lucas BarrosPeso leve: Gabriel Souza x Lucas EscobarPeso leve: Manuel Minoto x Joabson AlvesPeso meio-médio: Michael Oliveira x Clever SouzaPeso-palha: Laryssa Leila x Gabriela Fujimoto