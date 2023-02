Spartacus MMA vai ser realizado neste sábado (4) em São Paulo - (Foto: Divulgação)

Publicado 04/02/2023 17:00 | Atualizado 04/02/2023 17:35

O Spartacus MMA retorna à capital paulista neste sábado (4), quando promoverá oito lutas que devem agitar os fãs do evento americano de artes marciais mistas. Na luta principal, Jean Silva enfrenta Valdemir Cardoso em duelo válido pela categoria peso-pena.

Já no co-main event da noite, Aline Mendes terá pela frente a rival Tatiane Aguiar, em combate cercado por grandes expectativas. Antes delas, outros 12 lutadores vão se apresentar em seis lutas, totalizando oito confrontos no card do Spartacus MMA.

“O evento de hoje promete grandes apresentações, com lutas emocionantes. A expectativa é a de que poucas lutas sejam decididas pelos juízes. Prevejo um grande número de nocautes e finalizações”, destacou Stefano Sartori, embaixador do Spartacus no Brasil.

As oito lutas serão transmitidas exclusivamente no aplicativo ‘Spartacus App’, disponível para Android e IOS.

CARD COMPLETO:

Spartacus MMA

São Paulo, Brasil

Sábado, 4 de fevereiro de 2023

Peso-pena: Jean Silva (67,7kg) x Valdemir Cardoso (66,1kg)

Peso-pena: Aline Mendes (66,1kg) x Tatiane Aguiar (67,3kg)

Peso meio-médio: José Rodrigues (77,7kg) x Thiago Hayne (76,7kg)

Peso-pesado: Gustavo Mota (119kg) x Lucas Cisco (111,3kg)

Peso-meio-pesado: Guilherme Lazzarini (92kg) x Elias Oliveira (92,7kg)

Peso-médio: Leandro Domingos (84kg) x Jhonny Gregory (89kg)

Peso-meio-pesado: Miguel Porto (91,4kg) x Ryan Gandra (93,3kg)

Peso-combinado: Cleibson Alencar (73kg) x Vitor Tomas (73kg)