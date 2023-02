Luis Fernando Cantareira foi um dos destaques da Fratres BJJ no Europeu - (Foto: Dai Bueno)

Luis Fernando Cantareira foi um dos destaques da Fratres BJJ no Europeu(Foto: Dai Bueno)

Publicado 03/02/2023 12:00 | Atualizado 03/02/2023 18:49

Uma das grandes equipes que marcou presença no Europeu de Jiu-Jitsu 2023, realizado pela IBJJF na última semana em Paris, na França, foi a Fratres BJJ. Com cerca de seis meses de existência, o time do Morumbi-SP liderado pelo empresário e faixa-preta Daniel Affini somou 12 medalhas com 15 atletas. Entre os destaques, nomes conhecidos como Rider Zuchi, Natan Chueng, Sábatha Lais, Luis Fernando Cantareira, entre outros, além da faixa-preta Amanda Magda, que aos 45 anos, deu show faturando o título feminino adulto no pesado-pesado.



De todos os atletas da Fratres BJJ que viajaram para o Europeu 2023, somente Pedro Elias e Leandro Baião não subiram no pódio, mas prometem voltar mais fortes ao longo da temporada. O resultado geral, é claro, foi celebrado por Affini.

"Como um todo, o campeonato foi muito legal, bem organizado, num ótimo local e principalmente disputado, reunindo atletas de renome na ponta dos cascos. Da nossa parte, destaco Rider, Cantareira, Amanda, Sábatha e Natan, que chegaram nas suas finais na faixa-preta, além do Lucas Maquiné, prata na faixa-marrom, porém que lutou muito. Nomes como Marcos Petcho, Wellington Alemão e outros também fizeram boas campanhas. Saímos satisfeitos, mas poderia ter sido melhor", analisou Daniel Affini, que completou:



"O Rider é um caso à parte, sempre se destaca, foi bronze no peso e voltou com tudo no absoluto, faturando a prata; a Amanda Magda é outra que merece aplausos, sendo campeã europeia no adulto aos 45 anos, inspirando outras mulheres; e o Cantareira vem crescendo cada vez mais, com certeza será um dos grandes nomes da temporada".

Sábatha foi outra que subiu no pódio, faturando a prata (Foto: Dai Bueno)

Sobre os próximos passos da Fratres BJJ em 2023, Daniel confirmou o time nos principais eventos, como o Brasileiro da CBJJ, mas ressaltou: "O nosso foco é a consolidação da Fratres como uma das grandes equipes do país e do mundo, disputar cada vez mais campeonatos e conquistar bons resultados", encerrou.



Medalhas da Fratres BJJ no Europeu de Jiu-Jitsu 2023:



Faixa-preta: Amanda Magda ouro no peso / feminino adulto

Faixa-preta: Sábatha Lais prata no peso / feminino adulto

Faixa-preta: Rider Zuchi prata no absoluto e bronze no peso / masculino adulto

Faixa-preta: Luis Fernando Cantareira prata no peso / masculino adulto

Faixa-preta: Natan Chueng prata no peso / masculino adulto

Faixa-preta: Wellington Alemão bronze no peso / masculino adulto

Faixa-preta: Marcos Pectho bronze no peso / masculino adulto

Faixa-preta: Juliano Pedritta bronze no peso / masculino master 4

Faixa-marrom: Lucas Maquiné prata no peso / masculino adulto

Faixa-marrom: Kamila Kelly bronze no peso / feminino adulto

Faixa-roxa: Giovanna Parmisano bronze no peso / feminino adulto