Fedor não foi páreo para Ryan Bader, que venceu o russo pela segunda vez - (Foto: Bellator MMA)

Fedor não foi páreo para Ryan Bader, que venceu o russo pela segunda vez(Foto: Bellator MMA)

Publicado 06/02/2023 09:00 | Atualizado 06/02/2023 20:04

O histórico Bellator 290, realizado na noite de sábado (4), na Califórnia (EUA), marcou a despedida de uma das maiores lendas dos esportes de combate: Fedor Emelianenko. O russo, no entanto, não foi páreo para o atual campeão dos pesados, Ryan Bader, que venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round.



Sete anos mais jovem que Fedor (39 contra 46), Bader não quis esperar muito e tomou a iniciativa do combate. Logo em seus primeiros cruzados, o americano produziu um corte no rosto do russo. Colocando golpes e sem uma contrapartida do "Último Imperador", o norte-americano foi avançando o seu jogo até que a luta foi parar no chão.



Bader montou em Fedor, bloqueou um dos braços do russo e passou a colocar golpes de forma incessante. O árbitro Herb Dean, observando de perto, resolveu interromper o confronto que durou apenas 2 minutos e 30 segundos. "Darth" mantém o título dos pesados em sua terceira defesa com sucesso. O cinturão da categoria até 120kg foi conquistado justamente contra Fedor, em janeiro de 2019, na final do GP promovido pelo Bellator.



Já Fedor encerra uma das maiores carreiras do MMA mundial. Aos 46 anos, o peso-pesado obteve 40 vitórias e apenas sete derrotas, além de ostentar uma marca de dez anos de invencibilidade, lutando contra grandes ícones do esporte.

Fedor é homenageado por antigos rivais e outras lendas do MMA (Foto: Bellator MMA)

Lendas como Royce Gracie, Chuck Liddell, Rampage Jackson, Mark Coleman, Randy Couture, Renzo Gracie, Dan Henderson, Chael Sonnen e Ken Shamrock subiram no cage circular do Bellator 290 para reverenciar Fedor, em um dos momentos mais marcantes da história do MMA.



Eblen mantém título no Bellator 290



No co-main event do Bellator 290, Johnny Eblen colocou o cinturão dos médios em jogo pela primeira vez após destronar Gegard Mousasi em junho do último ano. O americano deu um show diante da torcida na Califórnia e teve total controle do confronto ao longo dos 25 minutos de lutas.



O melhor momento do russo Anatoly Tokov foi na reta final do segundo assalto. No entanto, Eblen teve um jogo eficiente de grappling, conquistou quedas impressionantes e garantiu a primeira defesa de título e a manutenção da invencibilidade no MMA, agora com 13 triunfos. Já Tokov tem a série de sete triunfos interrompida. Lendas como Royce Gracie, Chuck Liddell, Rampage Jackson, Mark Coleman, Randy Couture, Renzo Gracie, Dan Henderson, Chael Sonnen e Ken Shamrock subiram no cage circular do Bellator 290 para reverenciar Fedor, em um dos momentos mais marcantes da história do MMA.No co-main event do Bellator 290, Johnny Eblen colocou o cinturão dos médios em jogo pela primeira vez após destronar Gegard Mousasi em junho do último ano. O americano deu um show diante da torcida na Califórnia e teve total controle do confronto ao longo dos 25 minutos de lutas.O melhor momento do russo Anatoly Tokov foi na reta final do segundo assalto. No entanto, Eblen teve um jogo eficiente de grappling, conquistou quedas impressionantes e garantiu a primeira defesa de título e a manutenção da invencibilidade no MMA, agora com 13 triunfos. Já Tokov tem a série de sete triunfos interrompida.

Leia Mais Primeira 'madrinha' do MMA nacional, Glória Maria impulsionou o esporte

Empresário de Francis Ngannou revela negociação para superluta de Boxe

Com 12 medalhas, equipe Fratres se destaca no Europeu de Jiu-Jitsu

Neiman domina e volta a vencer



Em seu tradicional jogo de grappling, Neiman Gracie encurtou a distância com alguns golpes e grudou nas costas de Dante Schiro. O brasileiro foi escalando, chegou a fechar com o cadeado com as pernas e tentou o mata-leão, mas o americano soube defender. No segundo round, foi a vez do Gracie atacar no solo, ensaiar um katagatame, mas encontrou resistência do oponente.



Já no último round do Bellator 290, Neiman voltou usar o grappling, progrediu o jogo, mas não conseguiu finalizar. No fim, por decisão unânime, o brasileiro ficou com a vitória e volta a vencer nos meio-médios após duas derrotas. Já Schiro coleciona o segundo revés seguido.



CONFIRA OS RESULTADOS:



Bellator 290

Inglewood, na Califórnia (EUA)

Sábado, 04 de fevereiro de 2022



Ryan Bader derrotou Fedor Emelianenko por nocaute técnico no 1R

Johnny Eblen derrotou Anatoly Tokov por decisão unânime dos jurados

Brennan Ward derrotou Sabah Homasi por nocaute técnico no 2R

Neiman Gracie derrotou Dante Schiro por decisão unânime dos jurados

Lorenz Larkin derrotou Mukhamed Berkhamov por nocaute técnico no 1R

Ali Isaev e Steve Mowry terminou com empate na decisão dos jurados

Chris Gonzalez derrotou Max Rohskopf por nocaute técnico no 2R

Grant Neal derrotou Karl Albrektsson por decisão dividida dos jurados

Diana Avsaragova derrotou Alejandra Lara por decisão dividida dos jurados

Nikita Mikhailov derrotou Darrion Caldwell por decisão unânime dos jurados Em seu tradicional jogo de grappling, Neiman Gracie encurtou a distância com alguns golpes e grudou nas costas de Dante Schiro. O brasileiro foi escalando, chegou a fechar com o cadeado com as pernas e tentou o mata-leão, mas o americano soube defender. No segundo round, foi a vez do Gracie atacar no solo, ensaiar um katagatame, mas encontrou resistência do oponente.Já no último round do Bellator 290, Neiman voltou usar o grappling, progrediu o jogo, mas não conseguiu finalizar. No fim, por decisão unânime, o brasileiro ficou com a vitória e volta a vencer nos meio-médios após duas derrotas. Já Schiro coleciona o segundo revés seguido.Ryan Bader derrotou Fedor Emelianenko por nocaute técnico no 1RJohnny Eblen derrotou Anatoly Tokov por decisão unânime dos juradosBrennan Ward derrotou Sabah Homasi por nocaute técnico no 2RNeiman Gracie derrotou Dante Schiro por decisão unânime dos juradosLorenz Larkin derrotou Mukhamed Berkhamov por nocaute técnico no 1RAli Isaev e Steve Mowry terminou com empate na decisão dos juradosChris Gonzalez derrotou Max Rohskopf por nocaute técnico no 2RGrant Neal derrotou Karl Albrektsson por decisão dividida dos juradosDiana Avsaragova derrotou Alejandra Lara por decisão dividida dos juradosNikita Mikhailov derrotou Darrion Caldwell por decisão unânime dos jurados