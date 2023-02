UFC cancelou reserva que fez no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, onde realizaria evento em maio - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/02/2023 19:00

Em janeiro, com a realização do UFC 283, no Rio de Janeiro, o Ultimate voltou a promover um evento no Brasil após quase três anos. Desde então, a promessa da organização era que mais edições acontecessem no país ao longo do ano de 2023, mas mudanças aconteceram nesse planejamento. O site “Combate.com” informou que a companhia norte-americana chegou a efetuar uma reserva para fazer uso do ginásio Nilson Nelson, em Brasília, visando a realização de um evento no dia 20 de maio. No entanto, na última segunda-feira (6), a franquia cancelou o pedido.



Vale ressaltar que, além do UFC 283, no Rio, o Ultimate tinha a intenção de realizar mais duas edições no Brasil em 2023, com o evento de maio, em Brasília, sendo um deles. Ainda segundo a publicação, Fortaleza e Brasília eram as “favoritas” para sediar o segundo card brasileiro no ano, sendo a capital federal escolhida em um determinado momento. Dirigentes do UFC chegaram a fazer uma vistoria no ginásio Nilson Nelson e, posteriormente, concluíram a reserva, todavia, ainda não há informações sobre o que motivou a desistência do Ultimate em promover o evento em Brasília, em maio.