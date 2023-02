Marcus Buchecha e Gordon Ryan são grandes campeões, além de donos de cursos vencedores - (Foto: Reprodução)

Marcus Buchecha e Gordon Ryan são grandes campeões, além de donos de cursos vencedores(Foto: Reprodução)

Publicado 08/02/2023 17:00 | Atualizado 08/02/2023 17:50

Arte marcial criada pelos japoneses, mas aperfeiçoada pelos brasileiros - em especial Helio e Carlos Gracie -, o Jiu-Jitsu ganhou o mundo e hoje está presente em diversos países, com milhares de academias e praticantes. O Brasil, vale citar, é a principal potência do esporte.



O "boom" do Jiu-Jitsu aconteceu nos anos 90, quando Rorion Gracie fundou o UFC, hoje maior organização e MMA do mundo, e Royce Gracie enfileirou adversários mais pesados de outras modalidades, se tornado campeão dos UFCs 1, 2 e 4. Fora do MMA, a IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) se consolidou com a principal entidade da arte suave, organizando campeonatos em todos os continentes. Alguns, como o Mundial, chegam a bater a marca de 10 mil atletas participantes.



Os principais campeões da modalidade também são brasileiros, mas se antes eles dependiam apenas das lutas e aulas em academias para construírem sua independência financeira, hoje esse cenário mudou. E deve seguir evoluindo nos próximos anos, especialmente para os atletas profissionais.



Com o avanço da internet e o surgimento das redes sociais, vieram junto várias plataformas de cursos online, que foram adaptadas para ensinar técnicas de Jiu-Jitsu. Atualmente, praticamente todo grande atleta tem seu curso online, e para alguns ele se tornou a principal fonte de renda.

Gordon Ryan hoje ganha mais com seus cursos do que lutando (Foto: Reprodução BJJ Fanatics)

Alguns exemplos de sucesso são os cursos dos faixas-preta Marcus Buchecha, maior campeão mundial da história do esporte (13 títulos), Roger Gracie, lenda da arte suave, e Gordon Ryan, americano que é o maior nome do grappling hoje em dia. Jovens como Mica Galvão, fenômeno de 19 anos, também já estão nesse meio.



O site BJJ Fanatics, por exemplo, desenvolveu uma plataforma própria e hoje reúne cursos de diferentes tipos, dados por vários campeões e campeãs mundiais. A lista inclui 23 campeões do mundo e oito do ADCC, entre eles Lucas Lepri, Bruno Malfacine, Bernardo Faria, Fabricio Andrey, etc. Segundo a marca, mais de 50.000 praticantes já usaram os vídeos para aprender mais rápido. Alguns exemplos de sucesso são os cursos dos faixas-preta Marcus Buchecha, maior campeão mundial da história do esporte (13 títulos), Roger Gracie, lenda da arte suave, e Gordon Ryan, americano que é o maior nome do grappling hoje em dia. Jovens como Mica Galvão, fenômeno de 19 anos, também já estão nesse meio.O site BJJ Fanatics, por exemplo, desenvolveu uma plataforma própria e hoje reúne cursos de diferentes tipos, dados por vários campeões e campeãs mundiais. A lista inclui 23 campeões do mundo e oito do ADCC, entre eles Lucas Lepri, Bruno Malfacine, Bernardo Faria, Fabricio Andrey, etc. Segundo a marca, mais de 50.000 praticantes já usaram os vídeos para aprender mais rápido.

Especialista Guilherme Grillo falou sobre tendência dos cursos online (Foto: Arquivo pessoal)

Considerado o atleta de Jiu-Jitsu/grappling mais bem pago do mundo, Gordon Ryan tem como principal fonte de renda justamente seus cursos ensinando técnicas exclusivas e instruções. Para o especialista Guilherme Grillo, essa é uma tendência que veio para ficar.



"Durante a pandemia começou o 'boom' dos cursos de Jiu-Jitsu online, e acho que muitos atletas, campeões mundiais por exemplo, que antes não tinham reparado na força desse segmento, começaram a reparar e dar a devida atenção. Na minha opinião, esse é um caminho sem volta, mas positivo para os lutadores. Eles não podem apenas depender dos prêmios de campeonatos ou dar aulas em uma academia com número limitado de alunos para crescer, ganhar dinheiro. O próprio Gordon já revelou que essa é sua principal fonte de renda, batendo quase 100 mil dólares por ano. Ou seja, quem não se atualizar, fica pra trás", afirmou. Considerado o atleta de Jiu-Jitsu/grappling mais bem pago do mundo, Gordon Ryan tem como principal fonte de renda justamente seus cursos ensinando técnicas exclusivas e instruções. Para o especialista Guilherme Grillo, essa é uma tendência que veio para ficar."Durante a pandemia começou o 'boom' dos cursos de Jiu-Jitsu online, e acho que muitos atletas, campeões mundiais por exemplo, que antes não tinham reparado na força desse segmento, começaram a reparar e dar a devida atenção. Na minha opinião, esse é um caminho sem volta, mas positivo para os lutadores. Eles não podem apenas depender dos prêmios de campeonatos ou dar aulas em uma academia com número limitado de alunos para crescer, ganhar dinheiro. O próprio Gordon já revelou que essa é sua principal fonte de renda, batendo quase 100 mil dólares por ano. Ou seja, quem não se atualizar, fica pra trás", afirmou.