Luis Neto (à direita) projetou início de temporada com o pé direito no Amazon Open - (Foto: FAJJE)

Publicado 10/02/2023 13:00 | Atualizado 10/02/2023 17:53

Celeiro de grandes campeões, Manaus, capital do Amazonas, recebe neste sábado (11) o Amazon Open de Jiu-Jitsu - Gi & No-Gi - 2023. Organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo (FAJJE) em parceria com a CBJJE, o evento será realizado na tradicional Arena Amadeu Teixeira e vai contar com disputas durante todo o dia, do pré-mirim ao master, masculino e feminino, da faixa branca até a preta.



O campeonato, vale citar, abre os trabalhos da FAJJE na temporada, que mais uma vez tem o objetivo de promover a arte suave e revelar novos campeões amazonenses para o mundo. Alguns exemplos já consagrados são Ronaldo Jacaré, os irmãos Xande e Saulo Ribeiro, Mica Galvão, entre tantos outros.



"O Amazon Open dá início ao nosso calendário de eventos em 2023, então existe uma expectativa muito grande para começarmos o ano bem, com mais de mil atletas inscritos. Na sequência, em maio teremos o Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu, depois o Grand Slam e posteriormente o Norte Brasileiro. Ou seja, um calendário recheado de grandes competições", disse o faixa-preta Luis Neto, presidente da FAJJE e líder da equipe Crow JJ.