José Aldo estreou no Boxe profissional com vitória por pontos sobre argentino(Foto: Marcel Fagundes / Shooto)

Publicado 12/02/2023 13:00 | Atualizado 12/02/2023 13:30

Ex-campeão peso-pena e Hall da Fama do UFC, José Aldo estreou no Boxe profissional na última sexta-feira (10), e com vitória. O manauara derrotou o resistente argentino Alberto Emmanuel Zambrano por decisão unânime dos jurados em duelo válido pelo evento Shooto Boxing, realizado na Upper Arena, no Rio de Janeiro.



Desde o início da luta de seis rounds, José Aldo controlou completamente as ações, mostrando agilidade e potência nos golpes. O triunfo por nocaute só não veio justamente por conta da resistência de Emmanuel Zambrano. No fim, os jurados anotaram 60-54, 59-55 e 60-54 para o brasileiro.



"O Zambrano é um cara duro. Eu encaixei várias mãos duras, mas o trabalho foi bem feito. Treinei sete meses direto para dar esse show pra galera. Foi uma noite especial", vibrou o brasileiro, que completou no ringue:



“Muito obrigado a todos que vieram. Só tenho a agradecer esse público maravilhoso. Tenho uma luta daqui a um mês e meio com o Jeremy Stephens, então agora a gente vai descansar um pouco”.