Amazon Open de Jiu-Jitsu teve o ex-UFC Dileno Lopes (à direita) como um dos destaques(Foto: Emanoel Sports)

Publicado 14/02/2023 12:00 | Atualizado 14/02/2023 14:29

Uma verdadeira festa do Jiu-Jitsu amazonense. Assim foi o Amazon Open deJiu-Jitsu– Gi & No-Gi – 2023, realizado no último sábado (11), na tradicional Arena Amadeu Teixeira, em Manaus (AM). Um dos destaques do torneio organizado pela Federação Amazonense de Jiu-Jitsu Esportivo (FAJJE) em parceria com aCBJJE foi o ex-UFC e faixa-preta Dileno Lopes (Nova União), campeão sem quimono da divisão até 85kg e do absoluto no master 1 + 2.



Ainda sem o quimono, Kaio de Oliveira, da GFTeam, faturou o título +95kg e do peso aberto no masculino adulto faixa-preta. Entre as mulheres, Andreyna Raquel (Akel Rocha) não teve adversárias e anotou o ouro duplo. Para Dileno Lopes, o Amazon Open serviu como preparação para o seu retorno ao MMA, previsto para maio.



"Eu queria começar o ano competindo em eventos No-Gi, e como a FAJJE já ia abrir seu calendário com o Amazon Open, decidi me inscrever com os amigos da academia. Porém, eu sabia que ia dar de cara com os faixas-preta mais duros de Manaus... Me preparei bastante para ser campeão, mas o foco segue no MMA, dando continuidade no ritmo de treinos para não perder o foco", afirmou o lutador.



Com o quimono, quem brilhou no adulto foi o faixa-preta Lucas Campello Lima (White House School JJ), campeão ouro duplo. Já no master 1 + 2, Claudevan Martins, mais conhecido como "Soneka", que colocou a Associação Monteiro no topo do pódio do peso-pesado e do absoluto.

Jovem faixa-azul rouba a cena



Mantendo a tradição do estado de formar grandes campeões na arte suave, o Amazon Open teve ainda um show à parte do faixa-azul Davi Libório. O jovem representante da Nabil JJ acumulou nada mais, nada menos, do que quatro medalhas de ouro, faturando peso e absoluto - Gi & No-Gi.



Nas redes sociais, Davi postou: "Seguimos com foco, força e fé, sempre almejando o topo. Foguete não dá ré", escreveu o faixa-azul, que foi vice-campeão no Europeu 2023 da IBJJF.



Nova União foi a grande campeã por equipes do Amazon Open de Jiu-Jitsu (Foto: Emanoel Sports)

Entre as equipes, a grande campeã geral foi a Nova União, totalizando 57 medalhas de ouro, 39 de prata e 20 de bronze. A Associação Monteiro ficou em segundo lugar, com a GFTeam em terceiro. Nabil JJ e Silve JJ, respectivamente, completaram o Top 5. Responsável pela Nova União/Norte e faixa-coral de Jiu-Jitsu, o GM Nonato Machado analisou o título da equipe:



"Fomos a melhor equipe no ranking 2022 da FAJJE e vamos continuar com esse trabalho este ano para seguirmos no topo. Entramos com cerca de 160 atletas no Amazon Open, não foi nossa força máxima, pois nem todas as filiais participaram por conta da quantidade de campeonatos simultâneos, mas sem dúvida a Nova União estará presente em todas as etapas da temporada em busca de manter o primeiro lugar", encerrou.

