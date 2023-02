Yair Rodriguez comemora conquista de título no UFC 284 - (Foto: Divulgação UFC)

Yair Rodriguez comemora conquista de título no UFC 284(Foto: Divulgação UFC)

Publicado 15/02/2023 14:00 | Atualizado 15/02/2023 16:38

O ano de 2023 começou de forma bem movimentada no UFC. Em menos de dois meses, com apenas dois eventos numerados realizados até o momento, a organização já teve defesas de cinturão, destituição de campeões, e claro, novos campeões consagrados.



Para o México, o ano até agora está fantástico na maior organização de MMA do mundo. No UFC 283, realizado no dia 21 de janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Brandon Moreno venceu por nocaute técnico (interrupção médica) o brasileiro Deiveson Figueiredo na unificação dos títulos dos moscas, encerrando a primeira tetralogia da história no Ultimate. No retrospecto, o mexicano tem duas vitórias sobre Deiveson, o brasileiro uma, além de um empate entre os lutadores.

Leia Mais UFC 284: Islam Makhachev derrota Volkanovski em luta de campeões

Em estreia no Boxe profissional, José Aldo vence argentino por pontos

Do Bronx e Makhachev se encontram nos bastidores do UFC; veja como foi

Já no UFC 284, realizado no último sábado (11), em Perth, na Austrália, Yair "El Pantera" Rodríguez finalizou Josh Emmett com um triângulo no segundo round e se tornou campeão interino da divisão peso-pena, colocando o México em segundo lugar no ranking entre os países com mais cinturões simultâneos do UFC. Empatados com os mexicanos estão os Estados Unidos, que também possuem dois títulos no momento, com Jamahal Hill na categoria meio-pesado e Aljamain Sterling no peso-galo.



O Brasil, vale ressaltar, segue na liderança com dois campeões, mas com três títulos ao todo. Com revanche marcada contra Israel Adesanya para o mês de abril, Alex Poatan é o dono do título da divisão dos médios, enquanto Amanda Nunes reina absoluta entre os galos e penas feminino. Já no UFC 284, realizado no último sábado (11), em Perth, na Austrália, Yair "El Pantera" Rodríguez finalizou Josh Emmett com um triângulo no segundo round e se tornou campeão interino da divisão peso-pena, colocando o México em segundo lugar no ranking entre os países com mais cinturões simultâneos do UFC. Empatados com os mexicanos estão os Estados Unidos, que também possuem dois títulos no momento, com Jamahal Hill na categoria meio-pesado e Aljamain Sterling no peso-galo.O Brasil, vale ressaltar, segue na liderança com dois campeões, mas com três títulos ao todo. Com revanche marcada contra Israel Adesanya para o mês de abril, Alex Poatan é o dono do título da divisão dos médios, enquanto Amanda Nunes reina absoluta entre os galos e penas feminino.

Brandon Moreno e Yair Rodriguez são os mexicanos campeões do UFC (Foto: Reprodução UFC)

Confira abaixo o ranking dos atuais campeões do UFC por país:



> 3 cinturões



BRASIL

Alex Poatan - peso-médio

Amanda Nunes - peso-galo feminino

Amanda Nunes - peso-pena feminino



> 2 cinturões



ESTADOS UNIDOS

Jamahal Hill - peso-meio-pesado

Aljamain Sterling - peso-galo



MÉXICO

Yair Rodriguez - peso-pena interino

Brandon Moreno - peso-mosca



> 1 cinturão



INGLATERRA

Leon Edwards - peso-médio



RÚSSIA

Islam Makhachev - peso-leve



AUSTRÁLIA

Alexander Volkanovski - peso-pena



QUIRGUISTÃO

Valentina Shevchenko - peso-mosca feminino



CHINA

Weili Zhang - peso-palha feminino > 3 cinturõesAlex Poatan - peso-médioAmanda Nunes - peso-galo femininoAmanda Nunes - peso-pena feminino> 2 cinturõesJamahal Hill - peso-meio-pesadoAljamain Sterling - peso-galoYair Rodriguez - peso-pena interinoBrandon Moreno - peso-mosca> 1 cinturãoLeon Edwards - peso-médioIslam Makhachev - peso-leveAlexander Volkanovski - peso-penaValentina Shevchenko - peso-mosca femininoWeili Zhang - peso-palha feminino