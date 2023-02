Israel Adesanya e Alex Poatan já se enfrentaram 3 vezes até agora - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 16/02/2023 16:00 | Atualizado 16/02/2023 18:16

Agora ex-campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya conversou com a imprensa nos bastidores do UFC 284, realizado no último sábado (10), na Austrália, e garantiu estar muito motivado para, mais uma vez, enfrentar Alex Poatan, seu maior algoz nas artes marciais e atual dono do cinturão até 84kg.



Destronado pelo brasileiro no UFC em novembro do ano passado, sendo nocauteado no quinto e último round, o nigeriano terá em abril, na luta principal do UFC 287, a quarta chance de enfrentar Poatan. Superado pelo paulista nos três confrontos que os lutadores fizeram – sendo dois no Kickboxing e um no Ultimate -, "The Stylebender" deixou claro que não está desmotivado para o duelo, afirmando ainda que reencontrou a motivação para competir.



“Que se fod* o cinturão. (…) Eu nunca estive desmotivado para enfrentar esse cara (Alex Poatan). No entanto, desta vez, coloquei pressão em mim mesmo. Preciso bater esse cara. Existe o cinturão e todo contexto. Minha motivação é vencer. (…) Não conto placar, eu apenas os resolvo”, disparou Israel.