Erin Blanchfield venceu Jéssica Bate-Estaca na luta principal do UFC Vegas 69(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 19/02/2023 06:00

Realizado neste sábado (18), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC Vegas 69 foi “quase perfeito” para os brasileiros que entraram em ação no evento. No card preliminar, Philipe Lins e Mayra “Sheetara” Bueno fizeram bonito. Enquanto o meio-pesado Lins derrotou Ovince Saint-Preux por nocaute ainda no primeiro round, a peso-galo Mayra usou seu bom Jiu-Jitsu e finalizou Lina Lansberg no segundo assalto.

Fazendo a luta principal da edição, Jéssica Bate-Estaca tinha tudo para fechar com 100% de aproveitamento a participação brasileira no UFC Vegas 69. No entanto, em duelo contra a jovem Erin Blanchfield, viu pela frente uma lutadora muito bem preparada e foi finalizada pela americana no segundo round. Vale ressaltar que Jéssica havia entrado em ação no UFC Rio, realizado em janeiro, e aceitou o duelo contra Blanchfield com poucos dias de antecedência, substituindo Taila Santos.

Jéssica Bate-Estaca é finalizada por Blanchfield

Responsáveis pela luta principal do UFC Vegas 69, Jéssica Bate-Estaca e Erin Blanchfield partiram para a trocação franca nos primeiros segundos de duelo. A americana, por duas vezes, tentou derrubar a brasileira, que evitou a queda. Na sequência, as duas atletas retomaram a luta em pé e ambas conectaram bons golpes, com leve vantagem para Blanchfield.

No segundo round, após um breve momento na trocação, Erin, após duas tentativas no primeiro assalto, enfim, conseguiu derrubar Jéssica. Rapidamente, a americana passou a guarda, e aproveitando-se que a brasileira deslizou o quadril, conseguiu a transição para as costas. Esbanjando técnica, Blanchfield encaixou o mata-leão e forçou os três tapinhas da brasileira.

Vencedora por finalização no segundo round, Erin Blanchfield, de apenas 23 anos de idade, conquista a sua 11ª vitória no MMA, sendo a quinta no UFC. Antes disso, a americana já havia vencido Molly McCann, JJ Aldrich, Miranda Maverick e Sarah Alpar. Por outro lado, Bate-Estaca, que vinha de três triunfos em sequência, volta a perder na organização, o que não acontecia desde abril de 2021, quando enfrentou a campeã Valentina Shevchenko.

Mayra Sheetara dá show e finaliza sueca no UFC Vegas 69

O combate do card preliminar do UFC Vegas 69 começou com Mayra “Sheetara” Bueno recebendo uma dedada acidental no olho, aplicada por Lina Lansberg. Quando a luta foi retomada, as atletas foram para a trocação e a brasileira pressionou a sueca contra a grade, conectando bons chutes. Mayra ainda levou sua adversária para o chão nos últimos segundos do primeiro round, tendo clara superioridade nos primeiros cinco minutos de luta.

Confiante em seu jogo, Mayra Sheetara continuou afiada na trocação e, com muita tranquilidade, voltou a derrubar Lina Lansberg com uma bela queda. Por cima, a brasileira se manteve dominante e conseguiu a transição para as costas, onde chegou a buscar o mata-leão. Ao ver a sueca sair da posição e se levantar, Mayra não perdeu tempo e encaixou uma bela chave de joelho reta, forçando os três tapinhas de Lansberg em sinal de desistência.

Com o resultado positivo no segundo round, Mayra Sheetara mantém sua boa fase no Ultimate, agora com três vitórias consecutivas, sobre Wu Yanan, Stephanie Egger e Lina Lansberg. respectivamente.

Philipe Lins aplica nocaute relâmpago e vence mais uma no UFC

Primeiro brasileiro em ação no card do UFC Vegas 69, Philipe Lins não quis saber de perder tempo e garantiu sua vitória ainda no primeiro minuto de combate. Enfrentando Ovince Saint-Preux, o brasileiro, ainda nos primeiros segundos, partiu para cima e disparou uma sequência de bons golpes. Pego de surpresa, o atleta do Haiti foi recuando à medida em que Philipe foi acertando mais golpes.

De forma bem rápida, mais precisamente com 49 segundos, Philipe Lins disparou um cruzado de esquerda que pegou em cheio no queixo de Saint-Preux, que já caiu em knockdown. O árbitro central interrompeu imediatamente, declarando a vitória por nocaute do brasileiro, que emplaca seu segundo triunfo consecutivo no Ultimate. Ovince, por sua vez, amarga a terceira derrota nas últimas quatro lutas que fez pela organização.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 69

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 18 de fevereiro de 2023

Card principal

Erin Blanchfield finalizou Jéssica Bate-Estaca com um mata-leão no 2R

Zac Paug derrotou Jordan Wright por decisão unânime dos jurados

Jamal Pogues derrotou Josh Parisian por decisão unânime dos jurados

Marcin Prachnio derrotou William Knight por decisão unânime dos jurados

Alexander Hernandez derrotou Jim Miller por decisão unânime dos jurados

Card preliminar

Nazim Sadykhov derrotou Evan Elder por nocaute técnico no 3R

Mayra Sheetara finalizou Lina Lansberg com uma chave de joelho reta no 2R

Jamall Emmers derrotou Khusein Askhabov por decisão unânime dos jurados

Philipe Lins derrotou Ovince Saint-Preux por nocaute no 1R

AJ Fletcher finalizou Themba Gorimbo com uma guilhotina no 2R

Clayton Carpenter finalizou Juancamilo Ronderos com um mata-leão no 1R