Jéssica Bate-Estaca vai enfrentar Erin Blanchfield na luta principal do UFC Vegas 69 - (Foto: Reprodução/UFC)

Jéssica Bate-Estaca vai enfrentar Erin Blanchfield na luta principal do UFC Vegas 69(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 18/02/2023 15:00

A moderna estrutura do UFC Apex, em Las Vegas (EUA), recebe neste sábado o UFC Vegas 69, evento que promete bons combates para os fãs de MMA. Na luta principal da edição, a brasileira Jéssica Bate-Estaca terá pela frente a americana Erin Blanchfield, em duelo válido pela categoria peso-mosca feminino.

A brasileira, vale ressaltar, pegou o combate com poucos dias de antecedência e vem se mostrando uma funcionária exemplar para o Ultimate. Isso porque não faz nem um mês que Bate-Estaca entrou em ação pela última vez no octógono. Sua última luta na organização aconteceu no dia 21 de janeiro, quando a atleta teve grande desempenho no card do UFC 283, no Rio de Janeiro, superando Lauren Murphy na decisão unânime dos jurados.

Além de Jéssica Bate-Estaca, outros dois brasileiros vão entrar em ação no UFC Vegas 69, no card preliminar. Na categoria peso-galo feminino, Mayra Sheetara terá pela frente a experiente Lina Lansberg, enquanto na divisão dos meio-pesados, o casca-grossa Philipe Lins vai encarar o atleta Ovince St-Preux, atleta que é conhecido pelas suas finalizações plásticas e incomuns.

Jéssica Bate-Estaca encara americana

Ex-campeã peso-palha do UFC, Jéssica Bate-Estaca será a responsável por liderar o UFC Vegas 69, neste sábado. Menos de um mês depois de fazer sua última luta, a brasileira vai em busca de mais um resultado positivo na organização norte-americana. Com 31 anos e um cartel de 24 vitórias e nove derrotas no MMA, Jéssica vem embalada por três triunfos consecutivos. Vale ressaltar que a lutadora é a atual terceira colocada no ranking da divisão peso-mosca e a sexta na categoria peso-palha.

Bate-Estaca terá pela frente no UFC Vegas 69 a atleta Erin Blanchfield. Com apenas 23 anos de idade, a americana contabiliza 10 triunfo e apenas um revés ao longo da sua trajetória nas artes marciais mistas. Profissional no MMA desde 2018, Blanchfield está invicta desde que chegou ao Ultimate, em 2021, e vem de quatro vitórias na organização, sobre Sarah Alpar, Miranda Maverick, JJ Aldrich e Molly McCann, respectivamente.

Outros brasileiros em ação

Como já citado, outros dois brasileiros vão representar o país no card do UFC Vegas 69. Na categoria peso-galo feminino, Mayra “Sheetara” Bueno (9-2-1) tentará manter o seu bom momento. A brasileira, que vem de duas vitórias seguidas no Ultimate, sobre Wu Yanan e Stephanie Egger, vai medir forças contra a veterana Lina Lansberg (10-7), de 40 anos, lutadora que perdeu suas últimas três lutas na franquia, para Sara McMann, Pannie Kianzad e Karol Rosa.

Com um cartel de 15 triunfos e cinco derrotas, Philipe Lins será o primeiro brasileiro a entrar em ação no card. Ex-campeão da PFL (Professional Fighters League), o brasileiro vem de importante vitória contra Marcin Prachnio e vai buscar mais um resultado positivo, agora contra o americano Ovince St-Preux (26-10), lutador que vem de triunfo contra a lenda Maurício Shogun, em combate que aconteceu em maio do ano passado.

CARD COMPLETO:

UFC Vegas 69

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 18 de fevereiro de 2023

Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-mosca: Jéssica Bate-Estaca x Erin Blanchfield

Peso-meio-pesado: Jordan Wright x Zac Paug

Peso-pesado: Josh Parisian x Jamal Pogues

Peso-meio-pesado: William Knight x Marcin Prachnio

Peso-leve: Jim Miller x Alexander Hernandez

Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-leve: Nazim Sadykhov xt Evan Elder

Peso-galo: Lina Lansberg x Mayra Sheetara

Peso-pena: Jamall Emmers x Khusein Askhabov

Peso-meio-pesado: Ovince Saint Preux x Philipe Lins

Peso-meio-médio: Themba Gorimbo x AJ Fletcher

Peso-mosca: Juancamilo Ronderos x Clayton Carpenter