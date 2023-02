Carlos Tizil foi demitido pelo UFC após suspensão por doping - (Foto: Divulgação UFC)

Carlos Tizil foi demitido pelo UFC após suspensão por doping(Foto: Divulgação UFC)

Publicado 21/02/2023 11:00

Chegar ao UFC é o sonho da maioria dos lutadores de MMA espalhados por todo o mundo. E chegar ao Ultimate com o status de campeão em outro evento é algo ainda mais positivo, que dá ao lutador uma visibilidade maior.



Em outubro do ano passado, no card do UFC Vegas 63, o brasileiro Carlos “Tizil” Mota estreou no octógono do Ultimate pouco tempo depois de ser campeão peso-mosca no LFA (Legacy Fighting Alliance). No entanto, Carlos não conseguiu mostrar o melhor do seu jogo e acabou sendo derrotado pelo americano Cody Durden na decisão unânime dos jurados.



Mas o golpe mais duro que o brasileiro receberia foi divulgado na última quarta-feira (15). Isso porque o atleta peso-mosca foi suspenso por dois anos pela Comissão Atlética de Nevada por testar positivo para uma substância proibida após sua estreia. O resultado constatou a presença de meldonium - uma droga anti-isquêmica, classificada entre os moduladores metabólicos. Como consequência disso, Carlos Tizil recebeu uma suspensão de dois anos. As informações são do site MMA Fighting.