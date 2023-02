Thiago Marreta foi um dos brasileiros citados por Jon Jones - (Foto: Reprodução YouTube)

Publicado 20/02/2023 12:00

O tão aguardado retorno de Jon Jones ao UFC está cada vez mais próximo. Sem lutar há três anos, o ex-campeão dos meio-pesados lutará no main event do UFC 285, marcado para acontecer no dia 4 de março, e em sua estreia na categoria peso-pesado, vai disputar o cinturão contra Ciryl Gane, ex-detentor do título interino da divisão.



Com lutas épicas ao longo da sua trajetória, "Bones" recebeu a pergunta de um fã em sua conta no Twitter, onde o mesmo perguntou se Ciryl Gane seria o melhor striker que já teve pela sua frente. Em resposta, Jones garantiu que não e citou dois brasileiros entre os melhores nesse quesito.



“Não, eu não acho, Thiago Santos (Marreta), Lyoto Machida, a lista continua. Enfrentei muitos caras que eram selvagens na luta em pé. Caras com poder de nocaute em um golpe muito intimidador”, disse Jon Jones, prosseguindo logo na sequência, ao dizer que se sente "muito confortável" por não se tratar de uma luta de Kickboxing.



Além da resposta sobre o poder de nocaute do seu adversário, o ex-campeão meio-pesado do UFC respondeu a outro seguidor, onde negou ter perdido velocidade após a subida de categoria. Jones ainda foi além e afirmou que ganhou um arma importante lutando agora como peso-pesado: "De jeito nenhum, verdade, me sinto mais rápido e mais explosivo. Definitivamente tenho o poder de nocaute que eu não tinha antes", encerrou.