Dustin Poirier não resistiu à agressão e deu tapa na cara de homem(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 23/02/2023 16:00 | Atualizado 23/02/2023 16:46

Considerado um dos principais lutadores da categoria peso-leve do UFC, Dustin Poirier desferiu um tapa no rosto de um homem durante uma passeata em sua cidade natal, Louisiana, nos Estados Unidos. O experiente atleta perdeu a paciência ao avistar o indivíduo com uma placa onde estava escrito: “Ei, Dustin. Sua esposa está nas minhas DMs (mensagens do Instagram)”.



A frase, vale ressaltar, foi usada por Conor McGregor como uma forma do irlandês promover a trilogia contra o americano, que aconteceu em julho de 2021. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do Ultimate, à época, questionou a fidelidade da mulher do lutador americano e foi além, publicando um suposto vídeo provando que a esposa de Poirier, Jolie Poirier, teria lhe enviado uma solicitação de mensagem.



No vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o homem esperando pela chegada de Dustin Poirier, que estava em um carro. No momento em que o atleta do UFC passa, o indivíduo abre o cartaz, até que Dustin o chama e dá o tapa em seu rosto. Poirier, vale ressaltar, estava ao lado da sua esposa e da sua filha no momento.

Dustin Poirier chegou a enfrentar Conor McGregor duas vezes no ano de 2021, vencendo o irlandês em ambas as vezes por nocaute, no UFC 257 e no UFC 264, respectivamente. No último combate entre eles, Conor sofreu uma grave fratura na perna esquerda, e desde então, não lutou mais. Por outro lado, o americano vem de vitória sobre Michael Chandler em novembro do ano passado.



