Dayvid Miranda (Double Five) foi o campeão do último Super GP Black Belt - (Foto: @jadirub)

Publicado 23/02/2023 18:00 | Atualizado 23/02/2023 20:46

Com o início do ano competitivo, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) e a International Sports Brazilian Jiu-Jitsu Association (ISBJJA) começam também uma série de eventos com a marca International Cup, que ao longo da temporada 2022/23 visitará diferentes estados e países.



A primeira edição aconteceu em novembro do ano passado, com o Rio International Cup de Jiu-Jitsu, e em fevereiro deste ano foi a vez de Mato Grosso do Sul sediar o campeonato. Ambos, vale citar, com grande sucesso.



As próximas paradas do International Cup serão em Angra dos Reis-RJ, no dia 9 de abril, e em Santiago, capital do Chile, no dia 29 do mesmo mês. Na sequência, o evento passará por Vitória-ES, em maio, Belém-PA, em junho, e vem costurando parcerias com mais estados brasileiros.