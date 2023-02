Ex-lutador do UFC, Thiago Marreta (à esquerda) é o embaixador do evento - (Foto: Volta do Mundo)

Ex-lutador do UFC, Thiago Marreta (à esquerda) é o embaixador do evento(Foto: Volta do Mundo)

Publicado 24/02/2023 15:00 | Atualizado 24/02/2023 16:51

Expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música, a Capoeira precisava ter o seu protagonismo reconhecido no cenário das lutas de alta performance. E essa chancela não poderia ter vindo de outra plataforma. O "Volta do Mundo – Bambas" e a TATAME se unem com o objetivo de comunicar aos atletas e admiradores do esporte que a partir de agora eles terão um canal oficial exclusivo falando tudo sobre Capoeira.



A primeira ação dessa parceria é convidar você para o mega evento do dia 4 de março, no Tijuca Tênis Clube - salão nobre das lutas -, Rio de Janeiro. Será a abertura da seletiva da terceira edição do "Volta do Mundo - Bambas", competição para dar voz, relevância e pertencimento à comunidade capoeirista.

Leia Mais Competição de Capoeira coloca modalidade em destaque e atrai fãs; veja

Lutador do UFC agride homem com tapa após provocação contra sua esposa

Cantor Naldo acusa Popó de fugir de luta, e boxeador responde; confira

O VMB nasceu em agosto de 2022 com o desafio de recalcular a rota da Capoeira e devolvê-la ao patamar das modalidades co-irmãs, dando fim ao desinteresse pelo esporte, muito pela falta de investimento, patrocínio e reconhecimento. "Queremos que o capoeirista se orgulhe, não desista, não mude de esporte e amadureça o sonho de viver da Capoeira", conta Saverio Scarpati, diretor-executivo e idealizador da competição.



"Nós sentíamos falta de um conteúdo que tratasse a Capoeira com o cuidado e a importância que ela construiu como luta, movimento cultural e ferramenta de inclusão. Estamos brindando essa parceria, certos que todos vão ganhar. Tudo a respeito da Capoeira você saberá pela TATAME", comemora Marcos Castro, diretor comercial do portal.



Para a seletiva do próximo dia 4, a TATAME ficará responsável pela estratégia de divulgação, com lives, material exclusivo, convites e cobertura ao vivo. O Volta do Mundo com seu corpo diretivo (departamentos técnico e de produção) está nos últimos preparativos para o torneio ter ainda mais visibilidade que os primeiros. O VMB nasceu em agosto de 2022 com o desafio de recalcular a rota da Capoeira e devolvê-la ao patamar das modalidades co-irmãs, dando fim ao desinteresse pelo esporte, muito pela falta de investimento, patrocínio e reconhecimento. "Queremos que o capoeirista se orgulhe, não desista, não mude de esporte e amadureça o sonho de viver da Capoeira", conta Saverio Scarpati, diretor-executivo e idealizador da competição."Nós sentíamos falta de um conteúdo que tratasse a Capoeira com o cuidado e a importância que ela construiu como luta, movimento cultural e ferramenta de inclusão. Estamos brindando essa parceria, certos que todos vão ganhar. Tudo a respeito da Capoeira você saberá pela TATAME", comemora Marcos Castro, diretor comercial do portal.Para a seletiva do próximo dia 4, a TATAME ficará responsável pela estratégia de divulgação, com lives, material exclusivo, convites e cobertura ao vivo. O Volta do Mundo com seu corpo diretivo (departamentos técnico e de produção) está nos últimos preparativos para o torneio ter ainda mais visibilidade que os primeiros.

Capoeira terá espaço de destaque na TATAME a partir deste mês de fevereiro (Foto: Volta do Mundo)

A seletiva começa às 9h (de Brasília), com entrada franca e o card será dividido pelas categorias adulto, juvenil e master. Ao todo, 82 atletas participarão do evento, que traz no regulamento dois estilos de jogos, São Bento Grande de Angola por 1 minuto e São Bento Grande da Regional por 1 minuto e 30 segundos. Os destaques mais esperados serão os combates envolvendo os atletas Sem Coluna e Girassol, além da luta casada entre o Mestre Cocoroca e o Mestre Topeira - categoria master.



No ano passado, três eventos foram realizados no Rio de Janeiro e um em São Paulo, contando com mais de mil pessoas ao vivo e cerca de 18 mil telespectadores nas transmissões online. Quase 3 milhões de pessoas do mundo inteiro visualizaram as postagens, atingindo um engajamento bem acima dos padrões: 8,5 % no alcance de posts. E o plano é estar presente em todas as regiões do Brasil ainda este ano.



O evento terá apoio institucional da Secretaria Estadual de Cultura e apoio financeiro da Secretaria Estadual de Esporte. "Somos uma empresa que olha a Capoeira como competição também, claro. Damos a melhor estrutura e, diretamente, visibilidade. Pagamos premiação em dinheiro, acolhemos esse atleta que pode estar se sentindo carente. Mas furamos uma bolha de realizações sociais e culturais como as apresentações recentes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quando que você ouviu falar em algo parecido com um esporte que muitos, infelizmente, desconhecem regras, têm um pouco de preconceito ou zombam?", frisa Scarpati, lembrando que Thiago Marreta, ex-UFC e hoje na PFL - e capoeirista -, é o embaixador do VMB.



"Queremos ser o ADCC da Capoeira", projeta Felipe Tropeço, diretor técnico do VMB. "Estrutura, conhecimento sobre o produto, sobre o desejo final dos atletas, tendências e tudo o que foi testado e não funcionou, nós temos consciência. Estamos debruçados em estudos sobre inteligência de mercado para chegarmos onde a capoeira nunca chegou", completou.

A seletiva começa às 9h (de Brasília), com entrada franca e o card será dividido pelas categorias adulto, juvenil e master. Ao todo, 82 atletas participarão do evento, que traz no regulamento dois estilos de jogos, São Bento Grande de Angola por 1 minuto e São Bento Grande da Regional por 1 minuto e 30 segundos. Os destaques mais esperados serão os combates envolvendo os atletas Sem Coluna e Girassol, além da luta casada entre o Mestre Cocoroca e o Mestre Topeira - categoria master.No ano passado, três eventos foram realizados no Rio de Janeiro e um em São Paulo, contando com mais de mil pessoas ao vivo e cerca de 18 mil telespectadores nas transmissões online. Quase 3 milhões de pessoas do mundo inteiro visualizaram as postagens, atingindo um engajamento bem acima dos padrões: 8,5 % no alcance de posts. E o plano é estar presente em todas as regiões do Brasil ainda este ano.O evento terá apoio institucional da Secretaria Estadual de Cultura e apoio financeiro da Secretaria Estadual de Esporte. "Somos uma empresa que olha a Capoeira como competição também, claro. Damos a melhor estrutura e, diretamente, visibilidade. Pagamos premiação em dinheiro, acolhemos esse atleta que pode estar se sentindo carente. Mas furamos uma bolha de realizações sociais e culturais como as apresentações recentes no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Quando que você ouviu falar em algo parecido com um esporte que muitos, infelizmente, desconhecem regras, têm um pouco de preconceito ou zombam?", frisa Scarpati, lembrando que Thiago Marreta, ex-UFC e hoje na PFL - e capoeirista -, é o embaixador do VMB."Queremos ser o ADCC da Capoeira", projeta Felipe Tropeço, diretor técnico do VMB. "Estrutura, conhecimento sobre o produto, sobre o desejo final dos atletas, tendências e tudo o que foi testado e não funcionou, nós temos consciência. Estamos debruçados em estudos sobre inteligência de mercado para chegarmos onde a capoeira nunca chegou", completou.