Bia e Keno conquistaram títulos para o Brasil (Foto: Divulgação / Torneio de Strandja)

Publicado 27/02/2023 09:00 | Atualizado 27/02/2023 12:51

Beatriz Ferreira (60kg) e Keno Marley Machado (92kg) conquistaram a medalha de ouro no Torneio de Strandja de Boxe, em Sófia, na Bulgária, na estreia da temporada internacional. No último domingo (26), Bia bateu a chinesa Yang Wenlu, enquanto Keno superou o experiente equatoriano Julio Castillo, ambos por decisão unânime. O Brasil ainda teve um bronze com Abner Teixeira (+92kg) na competição, que é uma das mais renomadas da modalidade.



A primeira a entrar em ação no domingo foi Beatriz Ferreira. Vindo de três vitórias, a vice-campeã olímpica e mundial encontrou na final da categoria até 60kg uma das grandes surpresas da competição. Isto pois Yang Wenlu foi a responsável por eliminar a campeã mundial Rashida Ellis ainda na primeira fase. No entanto, na decisão, o poderio da brasileira se fez valer sobre a adversária. Bia impôs um forte ritmo e venceu todos os rounds, ganhando assim por decisão unânime dos juízes.



Dessa forma, Bia Ferreira assegurou sua terceira medalha de ouro no Torneio de Strandja, depois de também triunfar em 2019 e em 2021, nas últimas duas vezes em que participou do evento. O torneio abre a temporada da brasileira, que já terá a disputa do Campeonato Mundial no próximo mês, em Nova Délhi, na Índia. Além de ter sido vice-campeã em 2022, Bia levou o título da competição em 2019.