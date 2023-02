Brasileiro André Sergipano (à esquerda) fará o co-main event da noite - (Foto: Reprodução UFC)

Brasileiro André Sergipano (à esquerda) fará o co-main event da noite(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 24/02/2023 18:00 | Atualizado 24/02/2023 18:34

Durante a tarde desta sexta-feira (24), nas instalações do Ultimate em Las Vegas (EUA), foi realizada a pesagem do UFC Vegas 70 - que acontece na noite de sábado (25), a partir das 18h (horário de Brasília). Na luta principal do show, Nikita Krylov e Ryan Spann venceram com êxito a marca da categoria dos meio-pesados e marcaram 93,4kg e 93kg, respectivamente.



O Brasil terá ao todo quatro representantes no UFC Vegas 70. No co-main event, a segunda luta mais importante do card, André Sergipano precisou usar a libra de tolerância (454g) - disponível para atletas que não vão disputar o cinturão - para marcar 84,3kg nos médios. Brendan Allen, adversário do mineiro, atingiu a mesma marca.

Leia Mais Abner Teixeira e Bia Ferreira avançam em torneio de Boxe na Bulgária

Lutador do UFC agride homem com tapa após provocação contra sua esposa

Cantor Naldo acusa Popó de fugir de luta, e boxeador responde; confira

No peso-pesado, Augusto Sakai ficou quase no limite da categoria com 120,2kg, enquanto Don’Tale Mayes apresentou a marca de 118,6kg. Já nos moscas, Gabriella Fernandes assinalou 57,1kg contra 56,9kg de Jasmine Jasudavicius. Por fim, Rafael Alves e Nurollo Aliev registram 70,3kg nos leves.



Hailey Cowan foi a única lutadora do UFC Vegas 70 que não conseguiu se pesar. A americana apresentou problemas com o corte de peso e foi vetada pela Comissão Atlética de Nevada de seguir o procedimento, sendo retirada do evento. Sua oponente, Ailin Perez bateu o peso e garantiu a bolsa integral, mesmo sem a luta.

No peso-pesado, Augusto Sakai ficou quase no limite da categoria com 120,2kg, enquanto Don’Tale Mayes apresentou a marca de 118,6kg. Já nos moscas, Gabriella Fernandes assinalou 57,1kg contra 56,9kg de Jasmine Jasudavicius. Por fim, Rafael Alves e Nurollo Aliev registram 70,3kg nos leves.Hailey Cowan foi a única lutadora do UFC Vegas 70 que não conseguiu se pesar. A americana apresentou problemas com o corte de peso e foi vetada pela Comissão Atlética de Nevada de seguir o procedimento, sendo retirada do evento. Sua oponente, Ailin Perez bateu o peso e garantiu a bolsa integral, mesmo sem a luta.

CARD COMPLETO:



UFC Vegas 70

Las Vegas, Estados Unidos

Sábado, 25 de fevereiro de 2023



Card principal (21h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Nikita Krylov (93,4kg) x Ryan Spann (92,9kg)

Peso-médio: André Sergipano (84,3kg) x Brendan Allen (84,3kg)

Peso-pesado: Augusto Sakai (120,2kg) x Don’Tale Mayes (118,6kg)

Peso-mosca: Tatiana Suarez (56,6kg) x Montana De La Rosa (56,9kg)

Peso-meio-médio: Mike Mallot (77,5kg) x Yohan Lainesse (77kg)

Peso-leve: Erick Gonzalez (70,7kg) x Trevor Peek (70,5kg)



Card preliminar (18h, horário de Brasília)

Peso-mosca: Gabriella Fernandes (57,1kg) x Jasmine Jasudavicius (56,9kg)

Peso-leve: Jordan Leavitt (70,5kg) x Victor Martinez (70kg)

Peso-casado: Ode Osbourne (58,9kg) x Charles Johnson (58,9kg)

Peso-leve: Joe Solecki (70,5kg) x Carl Deaton III (70,7kg)

Peso-leve: Nurullo Aliev (70,3kg) x Rafael Alves (70,3kg)