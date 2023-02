Brasileiro foi finalizado na nova luta principal do evento - (Foto: Reprodução UFC)

O animado card do UFC Vegas 70 sofreu uma valiosa baixa com o evento em andamento na noite deste sábado (25), nas instalações do Ultimate em Las Vegas (EUA). Nikita Krylov, que iria enfrentar Ryan Spann na luta principal, passou mal e foi vetado pela equipe médica da organização de seguir no card. O duelo entre André Sergipano e Brendan Allen foi promovido ao posto de main event, e terminou com o triunfo do americano por finalização.



O Brasil teve mais três representantes no UFC Vegas 70 e apenas Augusto Sakai conquistou o triunfo. O peso-pesado, que estava pressionado pela sequência negativa de derrotas, bateu Don'Tale Mayes. Rafael Alves e Gabriella Fernandes foram derrotados por Nurullo Aliev e Jasmine Jasudavicius, respectivamente.



Sergipano é finalizado pela primeira vez



O primeiro round da luta alçada ao main event do UFC Vegas 70 foi extremamente equilibrado. André Sergipano e Brendan Allen buscavam ataques e o oponente sempre tinha uma resposta. O americano, ligeiramente, conectou os melhores golpes. Já no segundo round, o mineiro voltou melhor, tentou uma queda, mas o "All in" foi rápido ao inverter a posição, ainda no movimento para o chão, e ficou por cima, onde trabalhou até o fim do golpe.



Já no último assalto, Allen conquistou uma boa queda e caiu já com a guarda passada. Com tempo, o americano foi progredindo o jogo até pegar as costas do brasileiro na reta final da disputa. Ao encaixar o gancho no pescoço de Sergipano, "All in" aplicou o mata-leão e finalizou o mineiro na luta principal.



Sergipano, que vinha de seis vitórias seguidas no UFC e estava invicto na organização, nunca tinha sido finalizado no MMA. Já Allen deve figurar no ranking dos médios e chega ao quarto triunfo consecutivo com o resultado do UFC Vegas 70.

Tático, Sakai volta a vencer



Augusto Sakai entrou pressionado no octógono do UFC Vegas 70 após registrar quatro derrotas seguidas. O lutador, no entanto, mostrou concentração desde o primeiro momento do combate e fez uma luta tática. Encurtou a distância, ficou trabalhando no clinch e aplicou joelhadas em Don'Tale Mayes junto à grade.



Augusto Sakai entrou pressionado no octógono do UFC Vegas 70 após registrar quatro derrotas seguidas. O lutador, no entanto, mostrou concentração desde o primeiro momento do combate e fez uma luta tática. Encurtou a distância, ficou trabalhando no clinch e aplicou joelhadas em Don'Tale Mayes junto à grade.

O panorama se repetiu ao longo dos dois rounds finais, onde Mayes não encontrava muitas respostas. O americano até chegou a inverter a posição na grade, mas em uma queda, Sakai ficou por cima e até ensaiou uma finalização. No fim, por unanimidade, o peso-pesado brasileiro voltou a vencer e respira aliviado na companhia.

Gabi é dominada em estreia



Estreando na companhia pelo UFC Vegas 70, Gabriella Fernandes iniciou a disputa mostrando personalidade e levando a melhor na trocação. No entanto, Jasmine Jasudavicius foi encurtando o espaço e passou a trabalhar o grappling. O cenário se repetiu no round seguinte, onde a canadense "castigou" a brasileira no ground and pound.



Já no terceiro assalto, Gabi estava visivelmente desgastada com os ataques sofridos no round anterior e acabou sendo alvo fácil para Jasudavicius. A canadense voltou a usar o grappling e garantiu o triunfo por decisão unânime. Com o resultado, Jasmine se reabilita no peso-mosca. Já a potiguar perde uma série de sete vitórias no MMA.



Rafael é derrotado por promessa



Na abertura do card do UFC Vegas 70, Rafael Alves encarou o estreante Nurullo Aliev. O confronto teve o brasileiro conectando bons golpes no primeiro round, mas rapidamente sofreu com as quedas do adversário. Ainda na primeira parcial, o paraense reclamou de uma mordida do oponente em sua mão. O árbitro Mark Smith revisou e tirou um ponto "Tajik Eagle".



Nos dois rounds seguintes, a temática foi bem parecida. Rafael tinha os melhores golpes em pé, até tentou esboçar uma guilhotina no segundo round, mas o jogo de grappling de Aliev era efetivo. O jovem atleta foi ditando o ritmo da luta e garantiu o triunfo por decisão majoritária em sua estreia. A promessa dos leves fez história ao se tornar o primeiro lutador do Tajiquistão a competir no UFC. O brasileiro conhece a segunda derrota seguida.



RESULTADOS:



UFC Vegas 70

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 25 de fevereiro de 2023



Card principal

Brendan Allen finalizou André Sergipano com um mata-leão no 3R

Augusto Sakai derrotou Don’Tale Mayes por decisão unânime dos jurados

Tatiana Suarez finalizou Montana De La Rosa com uma guilhotina no 2R

Mike Malott finalizou Yohan Lainesse com um triângulo no 1R



Card preliminar

Trevor Peek derrotou Erick Gonzalez por nocaute técnico no 1R

Jasmine Jasudavicius derrotou Gabriella Fernandes por decisão unânime dos jurados

Jordan Leavitt derrotou Victor Martinez por nocaute técnico no 1R

Ode Osbourne derrotou Charles Johnson por decisão dividida dos jurados

Joe Solecki finalizou Carl Deaton III com um mata-leão no 2R

Nurullo Aliev derrotou Rafael Alves por decisão majoritária dos jurados