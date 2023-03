Sergei Pavlovich foi escolhido como reserva imediato da disputa de título peso-pesado - (Foto: Reprodução/UFC)

Sergei Pavlovich foi escolhido como reserva imediato da disputa de título peso-pesado (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 01/03/2023 17:00 | Atualizado 01/03/2023 19:32

Acabou o mistério! Após Dana White, presidente do UFC, anunciar que tinha escolhido o reserva para a disputa do cinturão vago dos pesados, o russo Sergei Pavlovich foi o escolhido para substituir as estrelas da luta principal do UFC 285, entre Jon Jones e Ciryl Gane, caso um dos lutadores não possa atuar no próximo sábado (4), em Las Vegas, nos Estados Unidos.



Pavlovich teve seu nome confirmado após o ex-campeão Stipe Miocic e o americano Curtis Blaydes, números dois e quatro do ranking peso-pesado, respectivamente, revelarem que não foram chamados para o posto de substituto imediato. De acordo o empresário Ali Abdelaziz, o russo estará em Las Vegas na sexta-feira (3) para participar da pesagem oficial e estará à disposição para lutar caso Jones ou Gane apresentem algum problema. A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Brett Okamoto, da ESPN americana, em seu twitter.