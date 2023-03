Desafio Favela Kombat vs XForce MMA promete lutas de alto nível em Macaé, no Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação)

Desafio Favela Kombat vs XForce MMA promete lutas de alto nível em Macaé, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Publicado 28/02/2023 16:00 | Atualizado 28/02/2023 17:11

No dia 19 de março, um evento de MMA inédito irá desembarcar em Macaé, no Rio de Janeiro, com o desafio Favela Kombat vs XForce MMA. Na luta principal, Lincon Sá e Tiago Pitbull, dois atletas macaenses, disputarão o cinturão peso-galo. No co-main event, também em um aguardado confronto local, Max Xigo e Lucas Gurgel ficarão frente a frente. Ao todo, o card, que terá transmissão ao vivo no canal Combate, SporTV e na Globoplay - além de cobertura especial da TATAME -, será composto por 15 confrontos.



Conhecido por dar visibilidade para muitos talentos escondidos dentro das comunidades do Rio, o Favela Kombat se junta pela primeira vez ao XForce MMA, evento natural de Macaé e que também dá oportunidades para atletas locais. A expectativa, claro, é por lutas de alto nível.



"Falar do Favela Kombat é fácil, só acompanhar o sucesso das edições anteriores. Além disso, é um evento que ajuda jovens de projetos sociais, revela talentos para o mundo do MMA inclusive fora do Brasil. Já o XForce gera oportunidades para os atletas daqui, para a cidade. Tenho certeza que todos farão ótimas lutas e teremos um grande show", afirmou Marvel Paulino Maillet, faixa-preta de Jiu-Jitsu e que atua à frente da Secretaria de Esportes de Macaé.

Além do excelente trabalho dentro do cage, o lado social das duas companhias também é um grande diferencial dessa parceria com Macaé. Há mais de 20 anos atuando com projetos sociais, Marvel ressaltou essa importância:



"A avaliação dos esportes de artes marciais na nossa região é muito positiva. São vários projetos que se encontram em Macaé e ao redor, e eles não deixam em nada a desejar. Como faixa-preta e líder de projetos sociais, posso garantir que os resultados são maravilhosos, não só nas competições, mas na vida dos participantes. Hoje como secretário, consigo trazer essa vivência por ponde passei para atuar em prol da cidade", disse ele, que ainda completou:



Cláudio (Favela Kombat), Marvel (secretário de Esportes), Rodrigo Ferreira (secretário de Desenvolvimento Econômico) e Henrique (XForce MMA) (Foto: Divulgação)

Organizador do XForce MMA destaca parceria



Fundado em 2015, o XForce começou com um evento de Jiu-Jitsu e que hoje também tem seu deu braço de MMA. Essa expansão se deve principalmente ao trabalho realizado por Henrique Xavier, responsável pelo XForce e que viu sua vida mudar através das lutas, segundo o próprio.



"Há oito anos, três amigos tiveram a ideia de montar o XForce e me chamaram. Tenho uma empresa de comunicação visual e tudo relacionado ao evento era feito na minha loja, e após o Max, idealizador, avisar que se iria se mudar para os Estados Unidos, resolvi comprar a parte dele e dos outros sócios. Foi algo que mudou a minha vida. O momento atual do evento é de crescimento, agora com transmissão ao vivo, uma mudança enorme e positiva", explicou Henrique, que continuou sobre a parceria com o Favela Kombat e sua expectativa para o desafio no dia 19 de março:



"Acredito sim que vai ser uma parceria duradoura e de sucesso. A expectativa é a melhor possível (para o desafio Favela Kombat vs XForce MMA). A cidade já está em polvorosa, onde você vai a galera está falando do evento. Uma aceitação bem bacana do MMA por parte de Macaé e esperamos valorizar o público com grandes lutas".



CARD COMPLETO:



Favela Kombat vs XForce MMA

Macaé, no Rio de Janeiro

Domingo, 19 de março de 2023



Lincon Sá x Tiago Pitbull

Max Xigo x Lucas Gurgel

Matheus Pereira x Renan Leal

Bia Consuli x Carol Rissato

Gabriel Oliveira x Iago Pikachu

Arthur Fonseca x Matusalém Santos

Patrick Fernandes x Marcos Aurélio Filho

Midian x Iohanna Correira

Matheus PQD x Felipe Cespedes

Wesley Felipe x Jefferson Fonseca

Raiane Guimarães x Paty Silva

Léo Santos x Cleysson Frazão

Priscilla Senna x Adversária à definir

Maria Eduarda x Raphaela Curitiba

