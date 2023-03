Jon Jones listou seu Top 5 de maiores lutadores do UFC - (Foto: Reprodução Instagram)

Jon Jones listou seu Top 5 de maiores lutadores do UFC(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 28/02/2023 13:00 | Atualizado 28/02/2023 15:34

Falta pouco para um dos retornos mais esperados do mundo no MMA. Ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones estará de volta ao octógono no próximo sábado (4), na luta principal do UFC 285, quando vai enfrentar Ciryl Gane em disputa de cinturão vago na categoria peso-pesado.



Em entrevista recente ao "RMC Sport", "Bones", que não luta profissionalmente há três anos, falou sobre seus grandes ídolos das artes marciais e montou uma lista com um Top 5 dos seus lutadores favoritos no MMA em todos os tempos, com destaque pelo fato do americano incluir ele mesmo e dois lutadores brasileiros.



"Meu top 5 (lutadores do UFC)? Eu diria, se me permite, eu diria eu, Anderson Silva, Georges St-Pierre, Khabib Nurmagomedov e José Aldo. Esses são meus atletas favoritos. Amo o que Khabib representa, sabe? Tivemos nossas diferenças no passado, já falei algumas coisas sobre ele, mas nunca houve um problema de verdade, sabe? Amo a forma como ele se comporta como muçulmano, amo a forma como ele representa seu país, amo o homem de negócios que ele é. Ele apenas parece ser um cara de respeito, que retribui aos outros. É um cara de respeito, um homem admirável, e aprecio sua existência", disse o americano, que na lista citada, é o único que ainda está em atividade no MMA.