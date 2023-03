Projetos sociais vêm ganhando destaque nos torneios da CBJJD e FJJD-Rio - (Foto: @oliveirafotobjj)

Publicado 01/03/2023 11:00 | Atualizado 01/03/2023 12:29

Nos dias 25 e 26 de março, pela quinta etapa do Circuito Nacional Mineirinho 2022/23, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, irá receber o Troféu Brasil e Brasileiro Master de Jiu-Jitsu da CBJJD. Recheada de atrações, com mais de R$ 35 mil a serem distribuídos em premiações e diversas superlutas, a etapa ainda contará com mais uma importante ação social.



Ao todo, 30 quimonos serão sorteados para cinco projetos sociais diferentes, com cada um deles recebendo seis quimonos. Ainda segundo a organização da CBJJD e FJJD-Rio, o objetivo é fazer essa e outras ações durante todas as etapas da temporada.



"Essa iniciativa de sortear quimonos começou antes da pandemia, uma vez que eles são uma necessidade básica em vários projetos sociais, tem um custo alto, e agora estamos retornando em parceria com a Brazil Combat e o Mineirinho", explicou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD, que continuou:



"A maioria das grandes equipes que estão no Circuito tem projetos sociais. No Rio de Janeiro, muitos estão inseridos em comunidades carentes, o mesmo acontece em São Gonçalo, na Baixada Fluminense e em outras cidades vizinhas. As equipes terão que provar que apoiam um projeto social através do contato com nosso secretário, o Bruno Martinelli - Whatsapp (21) 99961 9288 -, e a partir daí o sorteio será feito entre todas as equipes inscritas que estiverem aptas".



Além de atender as necessidades dos alunos, os quimonos também podem ser utilizados como rifas, por exemplo, para ajudar a custear alguma viagem. Para Gavazza, os projetos sociais estão alavancando o nível do Jiu-Jitsu nacional: "Sem dúvida, o Jiu-Jitsu de uns anos pra cá vem crescendo muito no Brasil todo devido à inserção da arte suave em projetos de comunidades carentes. Hoje as famílias já enxergam o Jiu-Jitsu não só como ferramenta de inclusão, mas de ascensão profissional através do esporte. Muitos dos campeões são oriundos de projetos sociais".