Dana White quer promover revanche entre Makhachev e Volkanovski apenas futuramente - (Foto: Divulgação/UFC)

Dana White quer promover revanche entre Makhachev e Volkanovski apenas futuramente (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 01/03/2023 13:00 | Atualizado 01/03/2023 14:33

No dia 11 de fevereiro, na luta principal do UFC 284, Islam Makhachev e Alexander Volkanovski promoveram uma das melhores lutas do ano de 2023 até o momento. Após cinco rounds de uma intensa batalha, Makhachev foi declarado vencedor na decisão unânime e manteve o cinturão peso-leve em sua posse. Desde então, os lutadores e os fãs de MMA passaram a pedir por uma revanche imediata.



Presidente do UFC, Dana White falou com os jornalistas após o UFC Vegas 70, realizado no último sábado (25) e deixou claro que também pretende promover uma revanche entre Makhachev e Volkanovski, mas não neste momento, e sim futuramente. Para justificar sua posição, o mandatário explicou que ambos terão que defender seus respectivos cinturões (peso-leve e peso-pena) antes de voltarem a se enfrentar. No caso de Volkanovski, Dana citou um possível confronto diante de Yair Rodriguez, que também entrou em ação no UFC 284 e conquistou o cinturão interino dos penas ao superar Josh Emmett.



"Quando você promove uma superluta, você poderia ter um resultado melhor do que tivemos? O mundo inteiro está discutindo sobre quem venceu (Makhachev ou Volkanovski). Essa é uma superluta e ela entregou o que se esperava dela. A única coisa que poderia ser melhor do que isso é o cara que está lutando pelo título interino fazer uma luta incrível também".



"Então, agora, você tem Yair x Volkanovski. Vamos ver o que acontece com Islam e com quem ele vai acabar lutando na sequência. Você tem que fazer o Yair. Você tem que fazer essa luta. Ele pareceu um verdadeiro astro naquela noite. E aí você tem a revanche depois que ambos lutarem novamente. Não poderia ter um resultado melhor", disse Dana White.