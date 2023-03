Andrey Santos - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 02/03/2023 10:33

Rio - Andrey Santos está de volta ao Vasco. Na manhã desta quinta-feira (02), o time carioca anunciou o retorno do jovem de 18 anos após dois meses de sua venda ao Chelsea. Ele será emprestado pelo clube inglês até o fim de junho.

#VascoDaGama pic.twitter.com/hVORVykteh — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 2, 2023 Por não ter a pontuação necessária, Andrey não conseguiu o visto de trabalho para jogar na Premier League, o que fez com que o Chelsea se visse obrigado a emprestar o jogador para um clube brasileiro. O garoto chegou a ter acerto encaminhado com o Palmeiras, mas o negócio acabou melando e seu retorno à Colina foi sacramentado.

O acerto entre Andrey e o Vasco aconteceu no último domingo e o volante já trabalhou no CT Moacyr Barbosa nos últimos dias. Agora, o Vasco corre para tentar regularizá-lo a tempo de estrear no clássico com o Flamengo, no domingo, no Maracanã.